快訊

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

美股連兩周收紅 標普500和那斯達克再創新高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美股周線連兩周收高。美聯社

儘管新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性影響投資人信心，美股標普500指數和那斯達克指數周五（14日）仍以小漲收盤，指數創歷史新高。主要支撐來自輝達財報獲利強勁，以及白宮考慮為購買股票的美國投資人提供稅負優惠。

標普500指數漲6.22點，漲幅0.28%，收3,380.16點。那斯達克指數漲19.21點，漲幅0.2%，收9,731.18點。道瓊工業指數小跌25.23點，跌幅0.1%，收29,398.08點。以周線看，美股三大指數連續兩周收高。

周五美股原先大多籠罩在新冠肺炎的不安之中，後因財經網站CNBC報導川普政府將對所得低於20萬美元但投資美股金額1萬美元的人士減稅，美股才獲得上推動力。不過，IBM股價大跌拖累道瓊工業指數小跌。

同一天公布的零售數字符合經濟學家的預期，也讓投資人略感放心。不過工業生產數據因為波音暫停其737 Max客機生產而轉弱。

針對減稅提案，亞特蘭大NovaPoint投資長Joseph Sroka說：「選舉年總統尋求股市『民主化』讓較低收入者更能投入股市，將是受歡迎的策略做法。」

美股 標普 新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新型冠狀病毒長什麼樣？ 美研究人員曝光

白宮端牛肉 推減稅案刺激經濟

川普政府擬推後續減稅計畫 中產階級減稅10%

輝達財報佳 帶旺供應鏈

相關新聞

選紐約市長？楊安澤：實施我的政見的好地方

華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)退出民主黨總統初選後，動向備受關注；不過對於未來參選紐約市長的傳聞，他表示：「許多人關心我的下一步，讓我感到充滿能量，我正考慮各種方向...

美股連兩周收紅 標普500和那斯達克再創新高

儘管新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性影響投資人信心，美股標普500指數和那斯達克指數周五（14日）仍以小漲收盤，指數創歷史...

曾挺退出巴黎氣候協定 古納塞克拉將回環署任職

據兩名知情人士透露，曼蒂‧古納塞克拉(Mandy Gunasekara)敦促川普總統退出巴黎氣候協定，其為環保署最高政策指導方針。據悉，古納塞克拉並準備回鍋環保署擔任下...

保護移民！孟昭文提案「拒絕公共負擔驅逐法」

華裔國會眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約)14日提出「拒絕公共負擔驅逐法案」(No Public Charge Deportation Act)，主張取消以「公共負擔」(public charge)為由將移民驅逐出境的規定...

拿白卡須工作新規「逾越法律範圍」 川普上訴踢鐵板

川普政府大幅改革聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，要求低收入民眾必須工作才能獲得醫療補助的新規，14日在聯邦上訴法院踢到鐵板...

移民政策影響／40年後 美1/4人口超過65歲

美國人口普查局公布最新的統計報告指出，美國人口老化嚴重，到2060年時，美國居民差不多有四分之一會是65歲以上，而平均壽命將達到85歲的歷史新高。

美司法部長被指干預司法 民主黨參議員連署要他辭職

美國總統川普前競選幕僚史東（Roger Stone）遭起訴及量刑，司法部高層破天荒推翻檢察團隊的決定，引起激烈反彈，司法部長巴維理更被指干預司法；多名民主黨參議員14日連署信件，要他辭職；議員們表示，巴維理13日在接受美國廣播公司（ABC）訪問時，聲稱是以獨立方式監督司法部的有關說法，根本不可信。

不甘心妻被撞死 他自揪肇逃亞裔

警方表示，南加州一名女子車禍喪命，肇事司機逃逸，死者的丈夫靠自己蒐查找到兇手的車輛，而且地點就在離自家幾個街區以外的社區。

川普政府擬推後續減稅計畫 中產階級減稅10%

白宮國家經濟委員會主任庫德洛周五表示，川普政府正尋求在9月公布後續減稅計畫，可能使一些減稅措施永久化，鼓勵民眾投資美股，...

美參院決議 防川普偷打伊朗

美國聯邦參議院十三日表決通過「伊朗戰爭權力」決議案，這項儘管遭美國總統川普反對卻仍獲兩黨支持的罕見措施，旨在限制川普若未...

美司法部長槓川普：推文亂指導

美國司法部長巴維理十三日批評總統川普愛狂發推特的習慣，指其對司法部指手畫腳，「使我無法做好我的工作」。

重新布局戰鬥內閣 川普「美女親信」回鍋

編譯黃秀媛／綜合13日電

熱門新聞

俄女子滑冰選手變身美少女戰士 IG網友讚：好像娃娃！

他買87年老房驚見密室入口 打開一看嚇傻

台灣實作口罩地圖 唐鳳：各國都展現興趣

未來通勤族搭車免嗶卡 大搖大擺走過去即可

新冠肺炎讓郵輪之旅乏人問津 可能影響仍難料

風光不過數載 美知名律師敲詐Nike罪名成立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。