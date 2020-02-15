美股連兩周收紅 標普500和那斯達克再創新高

儘管新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性影響投資人信心，美股標普500指數和那斯達克指數周五（14日）仍以小漲收盤，指數創歷史新高。主要支撐來自輝達財報獲利強勁，以及白宮考慮為購買股票的美國投資人提供稅負優惠。

標普500指數漲6.22點，漲幅0.28%，收3,380.16點。那斯達克指數漲19.21點，漲幅0.2%，收9,731.18點。道瓊工業指數小跌25.23點，跌幅0.1%，收29,398.08點。以周線看，美股三大指數連續兩周收高。

周五美股原先大多籠罩在新冠肺炎的不安之中，後因財經網站CNBC報導川普政府將對所得低於20萬美元但投資美股金額1萬美元的人士減稅，美股才獲得上推動力。不過，IBM股價大跌拖累道瓊工業指數小跌。

同一天公布的零售數字符合經濟學家的預期，也讓投資人略感放心。不過工業生產數據因為波音暫停其737 Max客機生產而轉弱。

針對減稅提案，亞特蘭大NovaPoint投資長Joseph Sroka說：「選舉年總統尋求股市『民主化』讓較低收入者更能投入股市，將是受歡迎的策略做法。」