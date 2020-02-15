曾挺退出巴黎氣候協定 古納塞克拉將回環署任職

據兩名知情人士透露，曼蒂‧古納塞克拉(Mandy Gunasekara)敦促川普總統退出巴黎氣候協定，其為環保署最高政策指導方針。據悉，古納塞克拉並準備回鍋環保署擔任下任幕僚長。

古納塞克拉一年前離開環保署，回到家鄉密西西比州設立親川普非營利組織(pro-Trump nonprofit)。作為倡議組織「Energy 45」領袖，她支持川普總統對化石燃料和其他能源政策，認為川普提出方法帶來經濟繁榮與潔淨空氣和水。

2017年3月加入環保署以來，古納塞克拉曾以代理主管職務監管機構空氣與輻射辦公室近八個月。由於受過律師訓練，她在縮減旨為減少溫室氣體排放和其他形式污染的聯邦法規，包括取代歐巴馬時期「潔淨能源計畫」(Clean Power Plan)與聯邦汽油里程標準等行動，擔任重要角色。

環保署現任幕僚長傑克森(Ryan Jackson)將於本月稍晚辭職，擔任全國礦業協會高級說客。