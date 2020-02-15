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保護移民！孟昭文提案「拒絕公共負擔驅逐法」

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導

華裔國會眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約)14日提出「拒絕公共負擔驅逐法案」(No Public Charge Deportation Act)，主張取消以「公共負擔」(public charge)為由將移民驅逐出境的規定。

川普政府2018年公布「公共負擔」新規，表示將對公共負擔移民限制綠卡或合法居留身分申請，移民社區對此反應激烈。

孟昭文表示，川普政府的規定也讓很多已有合法身分的民眾，因擔憂影響親戚朋友申請綠卡而主動放棄社會福利，「川普政府把公共負擔政策變成一種武器，傷害太多家庭，限制他們尋求生活保障的權利，這違背美國價值觀。」

孟昭文提出的H.R. 5814號法案，又稱「拒絕公共負擔驅逐法案」，主張結束「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)中，以公共負擔為由將移民驅逐出境的規定，該法案得到新美國人全國聯盟(NPNA)、紐約移民聯盟(NYIC)等眾多移民維權團體的支持。

孟昭文2018年11月曾致信要求當時的國土安全部長尼爾森撤銷對公共負擔規則的修正，但聯邦政府2019年8月公布最終修正案，允許移民官員以民眾接受政府補助為由拒絕合法身分申請，或拒絕他們入境，新規甚至擴大公共負擔的定義，醫療補助計畫(Medicaid)、糧食券(SNAP)，和各類住房補貼。

孟昭文表示，七分之一的成年移民自2018年後就取消健保、住房和食物等福利，只因害怕各項福利會阻礙他們未來申請合法身分。

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