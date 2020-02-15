選紐約市長？楊安澤：實施我的政見的好地方

華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)退出民主黨總統初選後，動向備受關注；不過對於未來參選紐約市長的傳聞，他表示：「許多人關心我的下一步，讓我感到充滿能量，我正考慮各種方向。」但他也指出，紐約市是大規模實施他的招牌政見、無條件基本收入的好地方。

楊安澤告訴紐約時報，宣布不再角逐民主黨提名後，接到彭博( Michael Bloomberg)、桑德斯(Bernie Sanders)的電話；雖然尚未表態加入哪位候選人陣營，但他曾表示，將支持同樣認同基本收入的候選人，他說：「我想支持民主黨的提名人，但我目前還沒有計畫。」

雖然初選告一段落，楊安澤的工作還沒有結束，將走完原本預計的行程，同時也親自向捐款人、團隊以及志工們道謝。他也露出感性的一面說：「我想回家看看孩子，真的很想他們。」

他還透露最近幾天的生活：「不是你上去致詞後，就能回到原本的生活。我的手機被來電和簡訊塞爆了。而過去幾個月，我也和賀錦麗、歐洛克(Beto O`Rourke)、布克(Cory Booker)等人成為朋友。我們就是分享許多經驗，他們沒有要從你那邊得到甚麼。」

對於犧牲許多家庭和私人時間的助選團隊，他也懷著滿滿感激，他說：「大部分人都對我們所做的感到驕傲，大家知道最有只有一人能獲得提名。我們的每一步，都已經超乎預期。有些人很難過，但許多人感覺到充滿成就感。」

而儘管角逐提名已提前結束，當楊安澤走在機場有人向他恭賀，讓他感覺彷彿競選還沒有結束，充滿邁向未來的動力。就算現在的身分已不是公眾人物，但很常在公共場合被認出來。他說：「這讓我滿驚訝的，也許就像我太太說的『你超越了自己，成為崇高理想的象徵』，這讓我對未來非常樂觀，有些事並沒有隨著競選而結束。」