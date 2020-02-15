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拿白卡須工作新規「逾越法律範圍」 川普上訴踢鐵板
川普政府大幅改革聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，要求低收入民眾必須工作才能獲得醫療補助的新規，14日在聯邦上訴法院踢到鐵板。
美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)由三位法官組成的審理小組，14日表決一致通過，裁定川普政府的聯邦醫療補助計畫新規，已經逾越了法律允許的範圍。
對於在今年11月大選當中尋求連任的川普來說，聯邦上訴法院的最新判決，等於讓他頓時之間失去了在選舉期間向選民展示的重大醫療改革政績。
哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院的判決與阿肯色州直接相關，但也適用於其他對聯邦醫療補助計畫訂定工作要求的州。根據統計，全美約有20州都有不同程度的規定，要求醫療補助計畫參加者必須工作。
判決書中指出：「聯邦醫療補助計畫的宗旨在於提供醫療照護，這點是無庸置疑的」，如果要求四肢健全民眾必須達到某個工作標準才能獲得這項計畫的補助，從法律角度來看，欠缺具體合法性。
判決書當中也表示，以阿肯色州要求醫療補助計畫使用者必須工作的試辦實例來看，行政部門官員並未詳細評估某些白卡使用者一旦失去這項醫療保險之後，可能面臨的各種風險。
阿肯色州先前表示，試辦計畫上路之後，約有1萬8000多人退出醫療補助計畫。哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官、由已故共和黨總統雷根(Ronald Reagan)任命為聯邦法官的桑泰爾(David B. Sentelle)在判決書中指出：「沒有考慮計畫實施後是否會導致民眾失去保險，如此作為是專斷獨裁、恣意妄為。」
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