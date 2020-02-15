美調高歐盟進口飛機關稅稅率至15% 3月18日生效

川普政府宣布，由於美國與歐盟對補貼飛機製造商的爭端未解，美方將調高對歐盟進口飛機課徵的額外關稅，由10%調升至15%，定於2020年3月18日起生效。

自3月18日起，由法國、德國、西班牙和英國進口至美國的飛機，關稅將上調至15％。美國去年10月起已對歐盟進口飛機加徵10％的關稅。

美國貿易代表署（USTR）周五聲明表示，歐洲特定商品的進口關稅將維持在25%，並將調整先前公布的關稅清單。

美國與歐盟對飛機製造業的爭端已久，美方認為歐盟對空中巴士（Airbus）提供違法補貼，傷害波音（Boeing）的飛機生產事業。