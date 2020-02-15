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不甘心妻被撞死 他自揪肇逃亞裔

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合報導
死者的丈夫靠自己蒐查找到兇手的車輛。圖／世界日報提供

警方表示，南加州一名女子車禍喪命，肇事司機逃逸，死者的丈夫靠自己蒐查找到兇手的車輛，而且地點就在離自家幾個街區以外的社區。

當局表示，48歲女騎士布蘭達珍理查森（Brenda Jean Richardson）5日晚間在加州科洛納市（Corona）遭撞死，警方呼籲協尋這起事件中的一輛白色轎車。

不到兩天後，85歲的伊佐敏郎（Toshiro Isa）遭逮捕，他住在案發現場不遠處，可能犯下肇事逃逸和駕車殺人罪。警方找到伊佐的關鍵線索來自死亡騎士的丈夫理查森（Rod Richardson），他發現嫌犯家的白色凌志（Lexus）汽車受損嚴重，而嫌犯家離車禍現場不遠。

理查森表示，車禍兩天後他走到現場附近，根據直覺探頭往一個有大門的社區裡看，「我心裡有種感覺在拉扯，叫我要走進去。」理查森走進去後看到伊佐受損嚴重的汽車；他說：「我一看到車心就沉了下來。」

被問到警方對於平民自行當起業餘偵探是否覺得自在？警方表示，只要民眾不要讓自己陷入危險，「我們不會告訴這些人他們能或不能做哪些事。在本案中，理查森一發現車就打電話報警。」

理查森說，他不知道如何向八個孩子解釋母親不在世了。他說：「大孩子倒在地上哭鬧，我安撫不了。年幼的孩子三更半夜把我叫醒，說他們想媽媽。這些是難以處理的哀傷情況。」

伊佐後來以7萬5000元交保，目前不清楚他是否有律師代表。

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