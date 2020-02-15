川普政府擬推後續減稅計畫 中產階級減稅10%

白宮國家經濟委員會主任庫德洛周五表示，川普政府正尋求在9月公布後續減稅計畫，可能使一些減稅措施永久化，鼓勵民眾投資美股，也可能為美國中產階級減稅10%。

美國總統大選將於11月舉行，川普尋求連任。白宮有意在2020 年秋季公布進一步減稅的計畫，希望「減稅2.0」計畫 使美國中產階級受惠。

庫德洛受訪時表示：「我們希望為中產階級減稅10%，也有意強化其他一些減稅措施，並使其永久化。相關計畫可能會在9月時推出。」

另外，CNBC報導，川普政府正考慮激勵美國家庭投資股市，給予免稅優惠。消息傳出後，美股走高。

川普政府醞釀推動下一輪減稅方案，措施之一是讓美國家庭的部分收入免稅，促進美國傳統退休儲蓄計畫 (401K Plan) 以外的投資。庫德洛表示，這項政策可能影響債券和股票，但尚未定案。