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凱利大讚作證中校 川普批違背「只說好話」承諾

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
前白宮幕僚長凱利挺彈劾案作證的中校 川普回批凱利與太太未恪守離開白宮後「不說壞話」的承諾 白宮前幕僚長凱利：維德曼講真話也做了正確的事 美聯社

曾在眾院彈劾調查中作證的國家安全會議陸軍中校亞歷山大‧維德曼(Alexander S. Vindman)，上周被川普趕出白宮，轉至國防部任職；前白宮幕僚長凱利(John Kelly)指出，維德曼在眾院作證時講出真話，對川普烏克蘭電話門提出質疑，也是做了正確的事。

「大西洋月刊」(The Atlantic)報導，凱利12日在新澤西州出席德魯大學(Drew University)活動時表示，川普2019年7月在電話中對烏克蘭施壓，維德曼後來對川普如此作為提出質疑，是做出正確的事。

凱利說，維德曼看到川普這通電話的內容是有問題的，理所當然便向上級通報，後來維德曼接到眾院彈劾聽證會傳喚作證，便遵照規定出席並講了真話。

2019年7月，維德曼聽到川普在電話中向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)施壓，要求烏克蘭政府調查川普政治對手、民主黨參選人白登(Joe Biden)及白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)。

「維德曼所做的，就是我們教導軍人一輩子應有的行為。」海軍陸戰隊四星上將退役的凱利說，維德曼確實向長官稟報他所聽到的消息，「從維德曼的角度來看，川普對澤倫斯基的要求，等同『非法命令』。」

2017年7月31日，川普任命凱利出任白宮幕僚長，凱利在2019年1月離任。

川普13日透過推特對凱利的發言展開回擊。川普在推文中寫道：「當我開除凱利的時候，我早就等不及要讓他走人了。對他來說，白宮幕僚長這個職務並不能讓他滿足。他大張旗鼓上任，夾著尾巴離開，不過就像許多前任一樣，他沒能完成任務卻愛到處放話。」

川普在推文中寫道，凱利的妻子凱倫(Karen)曾經私下把他拉到一旁，以堅定語氣表示「約翰非常敬重你」，她也說「當我們離開白宮之後，我們只會說你的好話。」結果「錯了」。

白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)13日上午則表示，凱利對川普的批評「非常虛偽」，而且「令人遺憾」。

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