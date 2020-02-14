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彈劾案關鍵人物 前駐烏大使怒批國務院「不道德」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
前駐烏克蘭大使尤凡諾維契演說批國務院問題叢生，領導者欠缺明確道德 法新社

川普總統召回、卸職的前美國駐烏克蘭大使瑪莉．尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)12日在喬治城大學發表演說，直批國務院「問題叢生，高層領導人缺乏政策眼光、明確道德和領導才能」；她說，「用威脅、恐懼和混亂代替信任，這樣不道德的、經常靠猜測的外交政策，絕非長久之計。」

尤凡諾維契是川普彈劾審判案件的關鍵人物，她去年春天在駐烏大使任內被川普召回，後來在眾院情報委員會彈劾調查時出庭作證；三個月後，也就是今年1月31日，她自國務院退休。這是她退休後首度公開露面，接受喬治城外交學院頒發的傑出外交獎；當她被介紹出場時，包括學生和前外交官在內的全場聽眾，掌聲久久不息。

尤凡諾維契演說時表示，在川普執政期間，「政策程序已由高層做出的決定所取代，幾乎沒得討論。」

她說：「駐外官員都很想知道，即便是在不公開的情況下，對政策表達擔憂，安不安全？」

尤凡諾維契歷任美國駐吉爾吉斯坦、駐亞美尼亞和駐烏克蘭大使。這位職業外交官原本並不引人注目，後來在彈劾調查案中作證而家喻戶曉。

川普於去年春天將她召回前，她遭到川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)及其同夥指責，說她講總統壞話；川普在7月25日與烏克蘭總統的電話通話中，直稱她是「壞消息」，還說「她會遇到麻煩」。

尤凡諾維契在演說中列舉了當前世界面臨的新挑戰，從恐怖主義到全球暖化，虛假消息及「世界全球化與本土主義趨勢之間的緊張」。

她說：「我們所有人都能聽到吱吱作響的聲音，這就是國際秩序機構承受巨大壓力的聲音。這些機構需要『重灌』，而不是『啟動』。」

儘管尤凡諾維契坦承國務院面臨人員配備、預算削減和士氣低落等種種問題，但她仍鼓勵學生們從事外交工作。她引用前國務卿鮑爾(Colin Powell)的話說：「樂觀，讓力量倍增。」

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