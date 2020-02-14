財部次長提名被撤銷 華裔檢察官劉潔西閃辭走人
在川普總統突然撤銷提名前華裔聯邦檢察官劉潔西(Jessie Liu)擔任財政部次長後，劉潔西12日向財政部遞出辭呈，並於當天傍晚生效。
劉潔西過去職掌華府檢察官辦公室，曾參與特別檢察官穆勒(Robert Muller)的「通俄案」調查；她負責監督有關川普助理及其他經穆勒提控者的後期審理程序，包括川普競選團隊顧問蓋茲(Rick Gates)、前白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)，以及引發此次風波的前川普競選顧問史東的審理和定罪。
川普原本提名劉潔西擔任財政部次長，處理恐怖主義和金融犯罪事務，這是監督經濟制裁的高階職位，也是司法部位居第三的職務。
一名消息人士本周告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)，劉潔西獲提名後曾告訴辦公室律師，她會待到確認職務後才離職；但司法部長巴維理要求她在1日左右離職，以確保辦公室持續運作；她當時也表示同意。
劉潔西離職當天，司法部提出對佛林採取更寬容的量刑建議，同樣的情況也發生在史東的量刑上。雖然她並未參與這些案件量刑，但川普顯然不滿她的辦公室的處理，川普11日在橢圓辦公室表示：「我覺得整起起訴相當荒謬。」
有線電視新聞網(CNN)報導，川普提名劉潔西時，一個考量關鍵在於她如何帶領華府檢察官辦公室；一名消息人士透露，問題未必是劉潔西做錯事，而是她未更積極參與那些案件，就算那顯然不是她有餘力管的事情。
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