重新布局戰鬥內閣 川普「美女親信」回鍋

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世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合13日電
川普召回前親信幕僚希克斯 美聯社

曾是川普總統長期親信助理的霍普‧希克斯 (Hope Hicks)，預定下個月返回白宮協助正積極競選連任的川普。

消息人士說，原為白宮連絡室主任的希克斯不會返回原單位，而將擔任總統的顧問，與川普的女婿兼高級顧問庫許納以及白宮政治主任傑克 (Brian Jack)在一些策略方面密切合作。

31歲的希克斯原為模特兒，2014年進入川普組織擔任川普的女兒伊凡卡的助理，川普2016年競選總統時成為他的原始班底成員，川普當選後隨同進入白宮，2018年辭職到加州擔任福斯公司執行副總裁。

希克斯返回白宮，正值川普獲參院裁定彈劾無效，使他更加大膽的放手整肅那些他認為對他不夠效忠的人，並重用他認為能夠信任的人。

政府高級官員對希克斯歸來表示歡迎，兼任白宮連絡室主任的白宮新聞祕書葛瑞珊即盛讚她「冷靜的自信、忠誠和專精」，表示「她是我所曾見過最有才幹和行事老練的人」。

庫許納也附和說：「沒有人比霍普‧希克斯更致力於推動川普總統的議程。我們都對她返回團隊感到雀躍。」

希克斯以忠誠和低調著稱，也是川普當初爭取共和黨提名和競選總統時，極少數一直隨行的圈內人之一；她很會揣摩川普的脾氣，並協助其他人應付川普的直覺反應。

2018年被革職的原川普長期私人助理麥恩提(John McEntee)，兩個月前也返回白宮擔任影響力重大的總統人事室主任，負責協調、審查和雇用數以千計聯邦政府助理。

麥恩提原為川普競選組織見習生，後來成為川普最親近的白宮幕僚之一；據說他因豪賭惡習被當時的白宮幕僚長凱利開除。

消息人士說，未來幾個星期白宮西廂可能繼續進行人事整頓，為今年大選和川普可能的第二任期做準備。

希克斯和麥恩提都與負責監督川普競選連任事務的庫許納關係密切；消息人士說，白宮開始為大選做準備時，總統的圈內人主動與人緣極好的希克斯接觸，雖然他們並不預期希克斯會接受，因為她很喜歡在福斯的工作，最後還是川普親自說服她回鍋。

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