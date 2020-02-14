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推文想影響親信史東案 美司法部長：川普別插手

聯合晚報 / 編譯季晶晶／綜合報導
美國司法部長巴維理（左）捍衛司法獨立，右為美國總統川普。 美聯社

美國司法部長巴維理（William Barr）13日尖銳批評總統川普愛狂發推特的習慣，指其對司法部指手畫腳，「使我無法做好我的工作」。

巴維理接受美國廣播公司（ABC）新聞的湯瑪斯（Pierre Thomas）專訪，承認他很難接受川普的「一些」推文。

目前不清楚巴維理是否事先告知白宮有關此一訪問。但巴維理和川普正因處理川普親信史東案不當而面臨激烈反彈。

史東是川普團隊中第六名因通俄案調查被起訴的成員，他被控對國會調查人員說謊、干擾證人、妨礙司法等七項罪名全都成立，聯邦檢察官原本求處7年至9年有期徒刑，但川普推文為史東叫屈，司法部一天後迅速為史東減輕求刑刑度，導致四名檢察官全部要求退出此案抗議。

巴維理13日表示，川普針對史東案公開發飆，插手司法部事務，是致使巴維理的工作更形複雜的例證。

在史東一案，巴維理證實他進行了個人干預，取消求處重刑的建議。但巴維理堅持，他的決定比川普半夜推文早了好幾個小時。

巴維理表示：「推文一旦出現，問題就變成，現成我該怎麼做？要繼續推動認為正確的決定，或因為推文而退縮？這說明這些推文可以多具破壞性。」

他明確要求川普控制自己的評論。他說：「對司法部和司法部門裡的人員，我們這裡的人，對司法部裡的待決案件，對審案的法官，發表公開聲明和推文，讓我無法做好我的工作，並確保法院、檢察官和部門根據誠信原則工作。」

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