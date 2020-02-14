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胰島素幫浦致命故障 美敦力急召回

世界日報 / 編譯吳日君／綜合13日電

導因於部分胰島素幫浦裝置出現危險故障問題、可能影響超過32萬2000名糖尿病患者用戶，醫療器材公司「美敦力」(Medtronic)召回部分類型胰島素幫浦。因為胰島素幫浦注射不正確劑量，輸入體內過多或過少的胰島素，都可能導致第一型糖尿病患者發生危及生命的併發症。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)召回美敦力專門提供給第一型糖尿病患者使用的「MiniMed 600 Series」系列胰島素幫浦。FDA表示，此為最嚴重形式的召回行動，代表著使用這類產品可能導致嚴重傷害或死亡。

胰島素幫浦是一種植入式裝置，根據患者個人血糖水平，注入確切胰島素劑量。此次召回有缺失的裝置，因其可能錯誤地注入胰島素劑量。輸進太多或太少胰島素，都可能引發危脅第一型糖尿病患者生命的併發症。

FDA指出，召回是因為幫浦的固定環故障，導致不正確注入藥劑。美敦力已接獲2萬6421起有關固定環的投訴，導致至少2175人受傷、一人死亡。受影響的幫浦型號包括美敦力MiniMed Models 630G/MMT-1715(批次自2019年9-10月)以及670G/MMT-1770(批次自2017年6月至2019年8月)。

根據FDA紀錄，美敦力公司於去年11月開始針對可能潛在問題，對病患提出警告。警示信內容指出，美敦力建議使用者檢查胰島素幫浦上的固定環，若儲液箱未鎖定到幫浦上，或是固定環鬆動、損壞或遺失，他們應該立即停止使用胰島素幫浦，並且聯絡醫生以轉換使用其他注入胰島素方式。

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