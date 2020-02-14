吃「沛麗婷」減肥恐增患癌風險 FDA要求下架

由於減肥藥「沛麗婷」(Belviq)可導致罹癌風險略有增加，在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的要求下，「沛麗婷」生產商13日宣布採取下架措施，緩釋型的「沛麗婷」XR也同時下架。

日本的衛材公司(Eisai)表示，儘管他們是主動下架，但不贊成FDA對「沛麗婷」安全性新資料的解讀，認為藥物雖有風險，卻仍是利大於弊。

FDA表示，患者應立刻停止服用「沛麗婷」，並要求醫生通知病患停止服用，尚未服用的藥物應扔掉，病患應聽取醫生對採用替代藥物的建議。

「沛麗婷」是2012年第一例獲批的減肥藥，FDA最近的對比分析顯示，在服用「沛麗婷」的病患中，7.7%的人被診斷為癌症，而在沒有服用的對照組中，患癌率是7.1%。「沛麗婷」導致最多的癌症是胰臟癌、結腸癌和肺癌。

FDA表示，對服用「沛麗婷」的人不需做特別的癌症篩檢，患癌機率的增加主要發生在延長服藥的人群中。

在「沛麗婷」獲批前的試驗中，近半數人表示，服用一年至少可減重5%，近四分之一的人至少減重10%，是對照組的兩倍以上。