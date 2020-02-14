快訊

網軍案楊蕙如不認罪：我在協助台灣對抗中國流言

報警也沒用！台男星遭英國飯店軟禁 驚恐上臉書求救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制川普動武！美參院通過伊朗戰爭權力決議案

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國參議院13日表決通過伊朗戰爭權力決議案，限制總統川普對伊朗動武。表決過後，參院少數黨領袖舒默（右）舉行記者會。美聯社

美國國會參議院13日表決通過「伊朗戰爭權力」決議案，這項儘管遭美國總統川普反對卻仍獲兩黨支持的罕見措施，旨在限制川普若未獲國會同意，採取軍事行動打擊伊朗的權力。

表決票數是55票對45票。有八位共和黨籍參議員跑票支持此案。

川普12日警告參院不要放行此案，他推文說：「美國參議員不投票支持伊朗戰爭權力決議案，對我們國家的安全非常重要。」

白宮也威脅，決議通過後會予以否決。但此案仍獲民主與共和兩黨議員的支持。

決議案「指示總統終止使用美國武裝部隊，對伊朗或其政府或軍事的任何部門進行敵對行動，除非因宣戰得到明確授權或對伊朗動武提出具體授權」。

該案有一項條款說明，決議案的任何部分都不該「被解釋為不讓美國對即將發生的攻擊採取自衛」。

儘管部分共和黨議員投下贊成票，然而，參院多數黨領袖麥黨諾強力反對此案，所以若遭川普否決，不太可能贏得足夠推翻否決的絕對多數票。

跑票的共和黨餐議員麥克．李13日在記者會表示，此一決議案並非和川普的外交政策和目標唱反調。他說：「對我而言，這是關於支持川普總統的外交政策，他的外交努力，確保我們不會太輕易、太快、以違反憲法的方式涉入任何戰爭。這與他的政策完全一致。」

美國國會眾議院上月通過類似決議案，因為結構和文字與參院版不完全相同，必須統一版本。

川普 伊朗 戰爭
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中國因應新冠肺炎欠透明 白宮官員坦言失望

美司法部長怨川普狂推文指手畫腳：讓我不可能做好工作

美擬調高關稅 擴大話語權

川普親信減刑 起訴檢察官怒辭官

相關新聞

限制川普動武！美參院通過伊朗戰爭權力決議案

美國國會參議院13日表決通過「伊朗戰爭權力」決議案，這項儘管遭美國總統川普反對卻仍獲兩黨支持的罕見措施，旨在限制川普若未...

美司法部長怨川普狂推文指手畫腳：讓我不可能做好工作

美國司法部長巴維理（William Barr）13日尖銳批評總統川普愛狂發推特的習慣，指其對司法部指手畫腳，「使我不可能...

疫情助長歧視與攻擊 亞裔在美戴個口罩也有事

武漢肺炎疫情在全球延燒，毫無根據的謠言引發恐慌，在美國助長對亞裔的歧視，從紐約到新墨西哥都頻傳霸凌和攻擊情事

涉隱匿陸捐款 哈佛、耶魯遭調查

哈佛大學和耶魯大學遭美國教育部調查，因為這兩所頂級名校疑似未通報其他國家送的餽贈和捐款，捐贈者包括中國大陸和沙烏地阿拉伯...

川普親信減刑 起訴檢察官怒辭官

美國總統川普競選團隊前任顧問史東遭控對在眾院情報委員會調查俄羅斯干預二○一六年美國大選時，對國會調查人員說謊、干擾證人、...

美國人大肆消費 結果這項債務攀升至9,300億美元

美國上季未償還的信用卡餘額攀升至歷史新高，原因是經濟和就業市場穩健帶動民眾大幅提高支出，加上嚴重欠債的卡戶比例同步提高。

美確診武漢肺炎病例達15例 卻大砍WHO金援預算

美國衛生部長艾薩今天在國會作證透露，確診第15例武漢肺炎病例。與此同時，美國決定大幅縮減新年度財政預算中的全球衛生基金，...

全球對抗兩大健康危機 川普政府大砍WHO經費

武漢肺炎與非洲伊波拉病毒疫情延燒之際，美國總統川普政府在新年度財政預算中大幅刪減全球衛生基金，減少提供世界衛生組織（WH...

拜登初選之夜超淒冷！沒訪客、沒吃的主角先閃人

沒幾位訪客，桌上沒有食物，更沒有主角拜登的蹤影。77歲的美國前副總統拜登自知在新罕布夏州初選慘敗，沒等到票開完就前往下一...

疫情影響開工！中國不出貨 美小企業主急跳腳

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，中國業者估計最快要到3月上旬，才能恢復過年前的產能，這也讓許多美國小企業苦等不到中國產品和零件，只好另尋替代製造商；疫情也影響航空業，波音1月沒賣出任何一架商用飛機...

不懂英文！ 華婦闖海湖莊園 非法侵入不成立

去年12月又一起硬闖川普總統的佛羅里達州海湖莊園的中國籍女子陸靜(譯音，Jing Lu)，11日獲佛州陪審團裁定她被控的非法侵入罪不能成立。

安置難民行政令擱置 聯邦政府上訴

聯邦政府11日向第四巡迴法院提出上訴，要求重審1月15日法院裁決禁止川普政府授權各州和地方官員拒收難民的行政命令。

熱門新聞

北韓官員赴陸返國沒遵守隔離令 立即遭槍決

印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

65歲退休成過去式？研究：退休年齡應推遲到這一年

網紅惡作劇！他裝病大喊「冠狀病毒」後倒地 地鐵乘客瞬間逃出

MWC不辦了 巴塞隆納160億元收入泡湯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。