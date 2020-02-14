限制川普動武！美參院通過伊朗戰爭權力決議案

美國國會參議院13日表決通過「伊朗戰爭權力」決議案，這項儘管遭美國總統川普反對卻仍獲兩黨支持的罕見措施，旨在限制川普若未獲國會同意，採取軍事行動打擊伊朗的權力。

表決票數是55票對45票。有八位共和黨籍參議員跑票支持此案。

川普12日警告參院不要放行此案，他推文說：「美國參議員不投票支持伊朗戰爭權力決議案，對我們國家的安全非常重要。」

白宮也威脅，決議通過後會予以否決。但此案仍獲民主與共和兩黨議員的支持。

決議案「指示總統終止使用美國武裝部隊，對伊朗或其政府或軍事的任何部門進行敵對行動，除非因宣戰得到明確授權或對伊朗動武提出具體授權」。

該案有一項條款說明，決議案的任何部分都不該「被解釋為不讓美國對即將發生的攻擊採取自衛」。

儘管部分共和黨議員投下贊成票，然而，參院多數黨領袖麥黨諾強力反對此案，所以若遭川普否決，不太可能贏得足夠推翻否決的絕對多數票。

跑票的共和黨餐議員麥克．李13日在記者會表示，此一決議案並非和川普的外交政策和目標唱反調。他說：「對我而言，這是關於支持川普總統的外交政策，他的外交努力，確保我們不會太輕易、太快、以違反憲法的方式涉入任何戰爭。這與他的政策完全一致。」

美國國會眾議院上月通過類似決議案，因為結構和文字與參院版不完全相同，必須統一版本。