拜登初選之夜超淒冷！沒訪客、沒吃的主角先閃人

沒幾位訪客，桌上沒有食物，更沒有主角拜登的蹤影。77歲的美國前副總統拜登自知在新罕布夏州初選慘敗，沒等到票開完就前往下一站南卡羅萊納州，留下冷清無比的初選之夜派對。拜登透過視訊對死忠支持者喊話：「我們將回到新罕布夏，並且擊敗川普。」

南卡州的民主黨選民有六成是黑人，拜登希望擔任歐巴馬副手8年的資歷，能讓他勝出。已經連輸愛阿華和新罕布夏的拜登，有不能再輸的壓力。