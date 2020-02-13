快訊

上海市長空降湖北救肺炎，魔都市民為何「歡慶不送」？

日本新冠肺炎再添例 東京計程車司機疑載過陸客確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登初選之夜超淒冷！沒訪客、沒吃的主角先閃人

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
美國前副總統拜登11日在南卡羅萊納州造勢。法新社

沒幾位訪客，桌上沒有食物，更沒有主角拜登的蹤影。77歲的美國前副總統拜登自知在新罕布夏州初選慘敗，沒等到票開完就前往下一站南卡羅萊納州，留下冷清無比的初選之夜派對。拜登透過視訊對死忠支持者喊話：「我們將回到新罕布夏，並且擊敗川普。」

南卡州的民主黨選民有六成是黑人，拜登希望擔任歐巴馬副手8年的資歷，能讓他勝出。已經連輸愛阿華和新罕布夏的拜登，有不能再輸的壓力。

拜登 民主黨
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

【重磅快評】民主黨初選 亂集團說分明

美國民主黨總統初選混沌不明 尚無人強勢出線

民主黨新州初選 桑德斯小領先

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏，楊安澤退選

相關新聞

拜登初選之夜超淒冷！沒訪客、沒吃的主角先閃人

沒幾位訪客，桌上沒有食物，更沒有主角拜登的蹤影。77歲的美國前副總統拜登自知在新罕布夏州初選慘敗，沒等到票開完就前往下一...

疫情影響開工！中國不出貨 美小企業主急跳腳

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，中國業者估計最快要到3月上旬，才能恢復過年前的產能，這也讓許多美國小企業苦等不到中國產品和零件，只好另尋替代製造商；疫情也影響航空業，波音1月沒賣出任何一架商用飛機...

不懂英文！ 華婦闖海湖莊園 非法侵入不成立

去年12月又一起硬闖川普總統的佛羅里達州海湖莊園的中國籍女子陸靜(譯音，Jing Lu)，11日獲佛州陪審團裁定她被控的非法侵入罪不能成立。

安置難民行政令擱置 聯邦政府上訴

聯邦政府11日向第四巡迴法院提出上訴，要求重審1月15日法院裁決禁止川普政府授權各州和地方官員拒收難民的行政命令。

反誹謗聯盟報告：披愛國糖衣 「白人至上」宣傳激增

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)12日公布的數據顯示，2018年至去年之間，全國白人至上主義宣傳事件激增了120％以上，2019年已是連續第二年這類文宣傳播案件翻倍激增。

法官阻拒收難民 川普上訴

美國聯邦政府11日向第四巡迴法院提出上訴，要求重審1月15日法院裁決禁止川普政府授權各州和地方官員拒收難民的行政命令。

監管虛擬貨幣 美擬推新法

紐約時報報導，美國財政部長米努勤12日表示，川普政府計畫推出打擊虛擬貨幣用於洗錢和其他非法活動的法規。

FAA對西南航空監督不力 運輸部督察長辦公室砲轟

聯邦運輸部督察長辦公室(OIG)11日晚間公布厚達31頁的報告，指責聯邦航空管理局(FAA)針對西南航空(Southwest Airlines)監督不力。

支付醫療帳單…14％家庭有困難

聯邦政府一項大型的調查發現，儘管為支付醫療費用而苦苦掙扎的家庭比率有所下降，但這個數字仍不算很理想。

美最可靠汽車 豐田凌志ES出線

汽車市場顧問公司J.D. Power在12日發表2020年美國汽車可靠度研究報告，南韓現代(Hyundai)的豪華品牌Genesis榮登品質最佳的汽車品牌，最可靠車型則是日本豐田(Toyota)凌志(Lexus)ES。

【重磅快評】民主黨初選 亂集團說分明

經歷過艾荷華州開票的混亂之後，新罕布夏州民主黨初選開票出奇的順利，結果左派老將桑德斯僅以1.5%的微幅領先，緊接在後的則...

美財長：將推虛擬貨幣新法規 打擊洗錢等非法活動

紐約時報報導，美國財政部長米努勤12日表示，美國總統川普政府計畫推出打擊虛擬貨幣用於洗錢和其他非法活動的法規。

熱門新聞

新冠肺炎令航空崩潰？ 日本飛中國單程機票下殺只要27元

印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

烈焰沖天宛如火球 美國煉油廠爆炸無人傷亡

疫情衝擊菲律賓觀光！日經：危及杜特蒂靠陸客發大財計畫

從中國返國檢測無事仍被隔離 俄女手繪醫院地圖趁夜逃出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。