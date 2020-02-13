疫情影響開工！中國不出貨 美小企業主急跳腳

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，中國業者估計最快要到3月上旬，才能恢復過年前的產能，這也讓許多美國小企業苦等不到中國產品和零件，只好另尋替代製造商；疫情也影響航空業，波音1月沒賣出任何一架商用飛機，恐影響第一季交貨量。

許多美國小企業主面臨產品或零件短缺，因為中國供應商1月底適逢新年假期，隨後又因為武漢爆發的新冠肺炎而停工多周；就連在年假前囤貨的業主也擔心起疫情延長後的情況，開始尋找替代方案以填補訂單，有些甚至考慮將製造廠搬到其他國家。

業界現在擔心，無法得知這波疫情會影響多久；羅密．陶爾米納(Romy Taormina)正在等待中國腕帶供應商進貨，以滿足目標百貨(Target)增加的訂單，她表示：「現在沒人能保證供應商何時能正常供應。」

另一為業主奈迪辛(Eugene Nadyrshin)則開始接洽矽谷製造商，打造電腦和電子硬體的原型，希望能在盡快找到替代中國供應商的產品。

服飾業者湯普森(Scott Thompson)正等待中國緞帶製造商進口，他考慮將生產轉移至土耳其，但轉換製造商需要時間，而且還需要往返確認樣本；他說，如果中國工廠無法在三到四周內生產，他別無選擇只能換廠商。

美國飛機製造大廠波音的情況則是雪上加霜，波音公布1月沒收到商用飛機的新訂單，而且更多證據顯示波音因為737Max兩起空難與後續停飛而出現財務虧損。

波音財務長史密斯(Greg Smith)12日表示，波音「花很多時間」與中國客戶洽談，協助挽救旅行低迷的頹勢。他說新冠肺炎造成空中旅遊下滑，「我認為這絕對會影響……我們近期和第一季的部分交貨量。」

史密斯表示最立即的影響是物流衝擊，「我們已經準備很多待交貨給中國客戶的產品，但他們沒辦法來西雅圖成交。」

中國10日之後的部分復工狀況不佳，以上海的台灣企業而言，僅有約30%復工；中國業者認為要到3月上旬才有機會恢復到原本的產能。

中國商務部6日發布復工相關通知，要求業主必須兼顧防疫與經濟，對抗肺炎之際也要求符合條件的業主復工，維持市場供應。