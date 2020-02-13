反誹謗聯盟報告：披愛國糖衣 「白人至上」宣傳激增

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)12日公布的數據顯示，2018年至去年之間，全國白人至上主義宣傳事件激增了120％以上，2019年已是連續第二年這類文宣傳播案件翻倍激增。

反誹謗聯盟的「極端主義中心」(Center on Extremism)指出，白人至上主義團體在2019年散發了2713件宣傳，包括傳單、海報和標語，2018年的數量是1214件。白人至上主義組織分發的印刷宣傳包括直接傳播歧視猶太人、LGBTQ(同志與轉性族群)和其他少數族裔群體的訊息，有些內容看似披上了「愛國」糖衣，實則深具偏見。

白人至上主義者的宣傳活動已接連兩年急劇上升。反誹謗聯盟自2017年開始追蹤這類文宣，2017年至2018年躍升了180％以上。2019年的宣傳活動在大學校園中流傳的數量幾乎翻倍，廣布全美各州(只有七個州除外)共計433個單一校園。但研究人員也發現，同一宣傳內容在90％的校園內只出現一或兩輪。

聯盟極端主義中心主任奧倫·西格爾(Oren Segal)指出，某些白人至上主義者文宣材料的偏頗言論更加隱晦，表面上強調的是「愛國主義」，顯示這些團體面對面2020年觀眾群，正試圖「把仇恨變得更加可口」。

西格爾說，白人至上主義者正在採用一種「策略」，試圖廉價地將他們的想法灌輸給正在學習理解這些信息的新一代人。話語強調的是「賦予權力」，而非「公然的種族主義和仇恨」。

反誹謗聯盟報告涵蓋全美49個州，最常發生這類文宣的是以下10個州：加州、德州、紐約州、麻州、新澤西州、俄亥俄州、維吉尼亞州、肯塔基州、華盛頓州和佛羅里達州。