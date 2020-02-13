安置難民行政令擱置 聯邦政府上訴

聯邦政府11日向第四巡迴法院提出上訴，要求重審1月15日法院裁決禁止川普政府授權各州和地方官員拒收難民的行政命令。

川普在去年9月發布行政命令，要求州政府和地方政府先自行決定是否接受難民，再將其安排進入難民安置中心，原訂今年6月開始實施；川普表示該命令目的是讓地方政府自行衡量，是否能提供足夠的工作機會或資源來負擔難民。

去年11月教會世界服務機構(Church World Service)、路德移民難民服務中心(Lutheran Immigration and Refugee Service)、以及猶太裔組織「希伯來移民援助會」(HIAS)等，共同向法院提告要求撤回該行政命令。

當時馬里蘭州聯邦法官梅西特(Peter Messitte)同意，先初步禁止執行該行政命令，自此之後該案就一直留在馬州綠帶市(Greenbelt)的法院中待審。

梅西特在長達31頁的上訴報告中寫道：「川普的行政命令違背國會在1980年通過難民法的明確目的」，而難民法已經實施長達40年，應該持續讓難民安置中心決定如何安置難民。

最初提告的難民組織認為，該法是授權讓各州自行決定拒收難民，梅西特在報告中附和：「這是賦予地方政府否決權」；白宮在上個月回覆梅西特的判決，稱其「荒唐」，而且國會在難民法中已賦予總統決定如何安置難民的權力。

白宮回覆：「又是一個讓法院越權決定聯邦政府該如何執行移民政策的案例，他們剝奪數百萬美國公民的聲音，以及他們如何在影響當地居民生活的關鍵議題上，自行決定的權利。」

路德移民難民服務中心的執行長克里希‧維尼亞拉(Krish O’Mara Vignarajah)對聯邦政府的上訴表達不幸和遺憾，但並非無法預期的；維尼拉亞說：「隨著上訴案的進行，我們也如同在煉獄生活。」