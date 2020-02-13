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不懂英文！ 華婦闖海湖莊園 非法侵入不成立

世界日報 / 編譯黃秀媛╱綜合12日電
去年12月硬闖川普總統的佛羅里達州海湖莊園的中國籍女子陸靜出庭。 TNS

去年12月又一起硬闖川普總統的佛羅里達州海湖莊園的中國籍女子陸靜(譯音，Jing Lu)，11日獲佛州陪審團裁定她被控的非法侵入罪不能成立。

56歲的陸靜在法庭上作證表示雖然安全警衛叫她離開，可是她根本聽不懂。六人陪審團裁定她是無心之失，而非存心犯罪。但是，她仍被判定觸犯非暴力拒捕輕罪，最高得判處一年徒刑，預定14日宣判。

檢察官宣稱陸靜經過「算計」和「有計畫」地侵入海湖莊園。由於她的美國簽證已過期，被捕以來一直收押在獄。

陸靜透過中文翻譯說，她到南佛州度假，花200元雇了一個華人導遊送她到一些旅遊景點，包括海湖莊園。

她拿著手機走進莊園大門開始拍照。安全警衛告訴陪審團，他試圖與她溝通，可是發現她不懂英文，因此用手勢要她離開。陸靜走出大門後，又從一個側門進去繼續拍照，而警衛再度用手勢要她離開。

陸靜的導遊後來開車送她到棕櫚灘的購物區，結果兩名警察把她攔下來。她說，警察向她顯示海湖監看系統拍攝的她的照片，因此她也向警察顯示她用手機拍的照片。她不懂警察說什麼，以為對方要她刪除手機裡的照片，因此她照做。

這時警察拿出手銬。陸靜說，她嚇壞了，不知道為什麼會被戴上手銬。警察宣稱她不同意接受問話並拒捕。

陸靜是去年企圖闖進海湖莊園的第二名中國籍女子。去年4月犯案的33歲上海女子張玉婧，被捕時帶著手提電腦、四個手機和其他電子裝置，引發間諜疑雲。不過，她並未被控間諜罪，而是被判定觸犯非法侵入以及向特勤人員撒謊罪名，收押八個月後獲判已遭收押刑期和驅逐出境。

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