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美最可靠汽車 豐田凌志ES出線

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合12日電

汽車市場顧問公司J.D. Power在12日發表2020年美國汽車可靠度研究報告，南韓現代(Hyundai)的豪華品牌Genesis榮登品質最佳的汽車品牌，最可靠車型則是日本豐田(Toyota)凌志(Lexus)ES。

這項研究追蹤三年新汽車過去12月出現多少問題，並顯示每100輛車平均有134個問題。

J.D. Power追蹤的32種汽車品牌中，Genesis平均每100輛有80個問題，其次凌志有100個問題、別克(Buick)有103個、保時捷 (Porsche)有104個，豐田有113個。

品質最差的品牌是路虎 (Land Rover)，平均有220個問題，其次克萊斯勒(Chryser)有214個、捷豹(Jaguar)有186個。。

特斯拉電動車 (Tesla)不在評鑑之列，因為它未准許評鑑人員與其車主連絡。

新車最常出現的問題仍是收音機、娛樂和導航系統，包括觸屏、語音辨識和藍牙連線系統缺失。

豐田總共贏得六個獎項，包括兩個凌志車型。通用汽車(GM)贏得五項，包括三個雪佛蘭車(Chevrolet)型。日產(Nissan)和福特(Ford)各贏得兩項。

豐田
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