FAA對西南航空監督不力 運輸部督察長辦公室砲轟

聯邦運輸部督察長辦公室(OIG)11日晚間公布厚達31頁的報告，指責聯邦航空管理局(FAA)針對西南航空(Southwest Airlines)監督不力。

報告指出，OIG經過18個月審查發現，受訪的46位FAA人員中，從高級主管到低階檢查員，61%針對西南航空的安全政策提出質疑。

西南航空發言人布蘭蒂‧金恩則在聲明中辯稱，該公司「堅決不同意」這種「關於西南航空安全文化沒有根據的說法」；金恩也說，該公司在OIG的審查過程中「完全配合」，並「擁有一致的目標要強化產業與西南航空的安全措施。」

2018年7月起，OIG針對FAA對西南航空的監督啟動審查，因為有吹哨者指出，FAA未能有效監督，而且該公司「多個」操作上的問題，包括機師訓練上的缺失，以及飛機起飛前提供給機師的資訊有誤。

根據吹哨者的投訴，西南航空技師被施壓、不准記錄每架飛機的差異之處；FAA品質控制與調查部門在調查中發現，西南航空「缺乏『公正的安全文化』。」

從多位FAA員工的描述可以看出，身為全國最大的國內航空公司，西南航空存在諸多問題：「西南航空的安全文化使用『模糊焦點、分散注意力的方式與權力』來讓公司達到目標」；「西南航空與當地監督機構意見不一時都會直接前往FAA總部；『他們一直都這樣，只是現在更明目張膽』。」

還有人說：「西南航空的管理層非常巧妙地完成必須執行的工作；只要花錢的都不做」；「西南航空寫給我們看的承諾從不會真正確實做到」；「西南航空的文化不是很正面；他們全都無法抑制傲慢」；「西南航空對FAA的態度似乎是『等我高興的時候才會回應你』。」

報告總結指出，FAA沒有有效監督西南航空的安全危機管理體系，也說FAA針對該公司的安全監督存在諸多「疑慮與漏洞」，讓該公司飛機在尚未解決安全疑慮的狀態下飛行。

報告稱，該公司機師得到關於飛機重量與平衡的資料都不正確，恐「嚴重影響」飛機性能與安全；該公司也使用「適航性不明的飛機，超過15萬個航班不符合美國航空標準，危及1720萬旅客安全。」

報告也說：「該公司在沒有確保符合法規的情況下持續營運飛機，因為FAA接受了該公司將這些問題列為低安全疑慮的藉口。」