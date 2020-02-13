支付醫療帳單…14％家庭有困難

聯邦政府一項大型的調查發現，儘管為支付醫療費用而苦苦掙扎的家庭比率有所下降，但這個數字仍不算很理想。

聯邦疾病防治中心(CDC)12日發表全國衛生統計中心(National Center for Health Statistics )的報告指出，在2018年全國調查中，超過14％的人表示，自己是屬於為支付醫療帳單而擔憂的家庭。雖然這較2011年同類調查的大約20％，算是有很大的下降，但若與2016年和2017年同類報告比較，比率只是略為減少，並未真正大幅下降。

研究人員同時指出，不要過度研讀這個調查結果，部分原因是有關調查並未顯示一些重要的細節，例如收入水平或令人感到擔憂的帳單金額。

但他們也表示，苦於支付醫療帳單的家庭比例只有輕微下降，最大的問題是，歐記健保的「可負擔醫保法案」(ACA)所覆蓋的範圍，擴展的步伐緩慢下來。

歐記健保主要為那些無僱主提供醫保的人，給予補貼購買私人醫保。從2014年開始，還擴大了許多州的醫療補助覆蓋範圍。

哈佛大學健康政策與經濟學教授索默斯(Benjamin Sommers)指出，有兩個最大因素來決定一個家庭，是否因為支付醫療費用而苦苦掙扎，這就是保險範圍和收入水平。

承保範圍也很重要，愈來愈多的醫保計畫要求患者支付數千元的墊底費，或是其他自付費用。

西北大學的經濟學家德拉諾夫(David Dranove)也認為，一些病人因為要付墊底費或自付費用，使得他們在經濟上有些改善也給抵消了。

另方面，CDCP統計中心研究人員還發現，擔心無法支付醫療帳單的家庭比率，會根據種族等因素而有所不同。

超過20％的非裔受訪者有這樣的擔憂，相比之下，白人13％，西裔15％以上，亞裔僅有7％。