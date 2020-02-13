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【重磅快評】民主黨初選 亂集團說分明

聯合報 / 主筆室
桑德斯贏得新罕布夏州黨內初選，開懷大笑。 （法新社）

經歷過艾荷華州開票的混亂之後，新罕布夏州民主黨初選開票出奇的順利，結果左派老將桑德斯僅以1.5%的微幅領先，緊接在後的則是兩匹「黑馬」布塔朱吉與克羅布查；兩個月前民調聲勢領先的華倫與拜登，反而繼續低迷，分居第四、第五，甚至沒有超過「得票門檻」。

群雄並起的民主黨初選，現在只剩下五人，大致可以分為兩群，一是桑德斯、華倫的激進左派，以及布塔朱吉、克羅布查、拜登的中間溫和派，分庭抗禮。

桑德斯在愛荷華州與新罕布夏州兩戰皆捷，並不意外，他在2016年初選時，在新罕布夏州以六成的優勢擊敗希拉蕊，但令人訝異的是這次他只有26%「驚險慘勝」，其他溫和派加起來有七成。

與他同屬左派的華倫，兩州分居三、四名，如果後續沒有起色，可能要被迫退選，等華倫棄選後，桑德斯的策略是吸收華倫的支持群眾，畢竟兩人所代表的路線類似，桑德斯的意識形態尤為極端，主張全民健保，大學學費全免，加上因應氣候變遷的經費，總共高達50兆元，全靠加稅而來，許多人擔心不符合美國社會主流。

前副總統拜登雖然民調一路領先，但2019年年末，因為川普彈劾案，反而揭露拜登的兒子介入烏克蘭貪腐，選民心中雪亮有數，加上年老體衰，拜登兩州初選皆敗北，在新罕布夏州還沒有開票完畢，他就已經到了南卡拉票，希望在29日初選，能夠藉著黑人選票回彈。

布塔朱吉之所以成為溫和派的黑馬，主要關鍵是他的政策溫和，可是個人特質，又符合進步派身份政治的標籤，尤其他是公開出櫃的同性戀，加上是曾前往阿富汗服役的退伍軍人，可以吸引不同身分的認同。

布塔朱吉最大的問題是少數族裔（非洲裔、拉美裔）對其認同度不高，他在白人占九成的艾荷華州獲勝不稀奇，白人只占66%的南卡羅萊納州初選才是布塔朱吉的真正考驗。

與布塔朱吉競爭溫和派選票的是明尼蘇達州參議員克羅布查（Amy Klobuchar），現在不能認定她出局，民主黨女性選票正由華倫轉移到她身上。她也在內華達州擲下了巨額廣告經費，期待以鋪天蓋地的宣傳，在22日內華達州初選勝出。

但是不要忘了還有第三種立場：民主黨右派，這由億萬富豪彭博代表，原來他表示只要拜登參選，他就不會參選，但在去年11月從民主黨初選亂象中看到了機會，認準拜登出線可能性低，積極投入選戰。

他的選戰打法，不同於這些人，直接跳過二月這些小州，投入兩億五千多萬廣告經費，把重點放在超級星期二（3/3加州與其他共有415名代表），以及密西根初選（3/10 有125名代表），這兩周將決定民主黨總共43%代表名額，彭博期待一戰定天下。

在新罕布夏州初選揭曉後，台裔總統參選人楊安澤坦承「提名無望」，正式宣布退出2020的總統選戰，楊安澤一路走來，以新鮮的政見，非傳統的動員，吸引許多忠實支持者，未來如果民主黨獲勝，入閣不成問題，甚至不排除擔任副總統搭檔，這場選戰雖敗猶榮。

民主黨 拜登 桑德斯
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