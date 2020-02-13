美財長：將推虛擬貨幣新法規 打擊洗錢等非法活動

紐約時報報導，美國財政部長米努勤12日表示，美國總統川普政府計畫推出打擊虛擬貨幣用於洗錢和其他非法活動的法規。

米努勤在國會參議院金融委員會聽證會上向議員表示，該法規正由其他機構和金融監管機構共同制定，以提高像是比特幣等虛擬貨幣的透明度。美國政府近期愈來愈關注這種可匿名進行非法交易的貨幣，它們或能規避美國對伊朗等國家實施的制裁。

米努勤說，「我們將推出一些重要的新規定。一方面是我們要確保技術向前推進，另一方面是，我們要確保虛擬貨幣不會用於類似以往瑞士秘密銀行業務」。

米努勤未提供該法規的細節。他表示，新規定將提高透明度，讓執法人員能看到錢的去向，並確保數位貨幣不會用於協助洗錢。

在川普任期初期持續淡化虛擬貨幣的風險後，米努勤去年夏季表示，虛擬貨幣對國家安全構成威脅。米努勤還說，他對臉書正在推出的虛擬貨幣Libra感到「極度擔憂」。

美國也持續探索開發自己數位貨幣的成本和收益。儘管米努勤12日稱，他認為未來幾年內還沒有此必要，但美國聯準會主席鮑爾在另一場參院聽證會上說，央行一直在研究數位貨幣的前景。

鮑爾說，「好處可能包括更大的金融涵蓋範圍、更低的成本以及更多的便利。但同時也存在著更多詐欺行為和隱私洩漏的風險。數位貨幣這個領域仍有很多地方尚待衡量跟研究」。