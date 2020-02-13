美農業部次長：大陸未通知減少購買農產品
美國農業部主管貿易和海外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）周三表示，並未收到中國大陸因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延遲或減少購買美國農產品的通知。
麥金尼表示：「我們沒有收到任何延遲採購的正式通知，這讓我很高興。我們希望它不會到來。」
白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周二表示，新冠肺炎疫情可能會導致中國大陸減少對美國農產品的採購。
美中已在1月15日簽署第一階段貿易協議，中國大陸承諾在未來兩年內增加購買400億美元美國農產品。
麥金尼說，如果疫情久拖不決，影響航運和其他經濟活動，將增加中國大陸削減採購規模的可能性，「我覺得這將取決於疫情將持續多久」。
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