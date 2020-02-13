美農業部次長：大陸未通知減少購買農產品

「我是數學宅，數學告訴我絕無勝算，所以在此我宣布退選！」2020年美國總統大選的民主黨黨內初選，11日晚間結束了在新罕布夏州的「關鍵第二戰」。投票結果，左派老將桑德斯僅以1.5%的微幅領先「驚險慘勝」。緊接在後的則是兩匹「黑馬」布塔朱吉與克羅布查；媒體聲勢與資源明顯的拜登與華倫，則繼續低迷慘敗、甚至沒有超過「得票門檻」。以「普通人」之姿異軍突起但初選兩戰表現不佳的台裔候選人——楊安澤——亦在開票中段坦承「提名無望」，正式宣布：退出2020的總統選戰。

2020-02-12 15:40