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民權鬥士死因不單純 美重啟調查

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
曼哈頓檢方宣布，重啟民權鬥士麥爾坎的死因調查。（Photo by Gary Stevens on Flickr under C.C License）

警察抓錯人？紐約檢察官近日宣布，將重啟調查知名黑人民權鬥士麥爾坎‧X的死因。當初麥爾坎遭到暗殺身亡時，所逮捕3個嫌犯，有2個其實應該無罪，而且還有其他兇手沒有繩之以法。麥爾坎是美國當時跟金恩博士齊名的民權鬥士。

根據《半島電視台》報導，美國冤獄聯盟的律師近日向曼哈頓地方檢察官提起重新調查的訴訟，跟著律師一同的還有當初被定罪的阿茲，他是當初1966年遭到審判有罪的3個人其中之一，但是根據最新上映的NetFlix紀錄片《誰殺了麥爾坎？》，阿茲在裡面提到，其實殺掉麥爾坎的另有其人。

但是當初的審判結果出爐後，其實後續引發許多批評聲，很多人質疑警方在調查過程中被誤導、甚至可能有包庇真兇等狀況，也讓外界持續呼籲要重啟調查。另外一名可能也無罪的伊斯馬卻來不及等到重新調查，已於2009年過世。

麥爾坎‧X早期鼓吹黑人優越主義與種族分離，但後來他逐漸不認同伊斯蘭國度的理念而退出，還公開反對他以前鼓吹的種族主義，開始與他以前批評太過溫和的黑人領袖，包括金恩博士等人合作，1965年，他在演講時遭到伊斯蘭國度三名成員槍殺身亡。

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