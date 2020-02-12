依據這用了50年的指數推斷 川普連任勝券在握

隨著美國選戰升溫，一些策略師忙著研判今年美國總統大選結果將是如何。一項行之約50年的指數顯示，美國目前經濟相當穩健，這可能讓美國總統川普今年11月勝選、連任成功。

這項指標就是所謂的「痛苦指數」—失業率與通膨率的總和—由經濟學家奧肯（Arthur Okun）在約莫半世紀前提出，用來估測一般民眾對美國經濟穩健與否的感受。

據彭博資訊分析，任內若「痛苦指數」一連四年下滑，應可確保現任總統將贏得連任，過往前例顯示只有少數例外。

美國「痛苦指數」在2017年1月川普上任時是7.4%，到2019年底降到5.785%，現在也只有5.9%。目前美國失業率為3.6%，通膨率為2.3%。

MarketWatch經濟專欄作家Rex Nutting曾在2015年撰文指出，如今經濟已變得更複雜，沿用只根據兩個指標來衡量全國經濟是否健康，有其缺陷與不足。早在2004年，一些經濟學者，包括當年在華頓商學院任教的Martin Asher，也質疑，從眾多指標之中選擇失業率和通膨率這兩個來組成「痛苦指數」，可能失之武斷。

話雖如此，2016年施羅德（Schroders）分析師團隊發布研究報告說，歷年美國總統之中，第一任任內「痛苦指數」下滑卻在競選連任中落敗的現任總統，只有兩位，即前美國總統福特（1976年敗給卡特）以及老布希（1992年敗給柯林頓）。

相較於前任美國總統，川普更把競選連任成功的希望押注於經濟強健和股市勁漲。目前為止，美股表現似乎也很配合。三大指數道瓊工業、標普500和那斯達克綜合指數目前價位都位於、或接近歷史最高價位，儘管新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情可能衝擊中國經濟並波及全球。

不過，今年「痛苦指數」對估測選舉結果還管不管用，有待觀察。Huntington財富與投資管理公司投資長John Augustine說：「痛苦指數是檢視選情的一種基本方式，此法可回溯至二次世界大戰，但今年情勢不無可能詭譎難測，如同2016總統選舉年的情況一般。」