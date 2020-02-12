美國推國際宗教自由聯盟 台灣遭排除在外

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）美國時間周二（2月11日）獨家報導，美國國務卿龐培歐上周在「國家祈禱早餐會」前夕，宣布成立「國際宗教自由聯盟」，與包含波蘭、奧地利、捷克等26個國家一同為維護國際宗教自由努力。

龐培歐在該會議中表示：「捍衛所有人依照他們的良知來生活是美國政府的首要目標之一。我也在此譴責中國政府對所有宗教進行的迫害，我也了解不少與會人士在同意加入這個聯盟的同時，必須承受來自中國政府的壓力。」

羅金報導，儘管台灣過去兩年不斷致力於成為美國在全球推動宗教自由的夥伴，美國國務院仍決定將台灣排除在「國際宗教自由聯盟」的行列。 實際上，當美國宣布成立「國際宗教自由聯盟」之際，台灣的新任副總統當選人賴清德也正在華府出訪。

賴清德訪美期間，受對華援助協會會長傅希秋邀請，出席了「國家祈禱早餐會」，也參與了美國宗教自由大使布朗巴克（Sam Brownback）主持的國際宗教自由圓桌會議。但是，儘管部分國務院官員試圖讓賴清德順利受邀參與龐培歐所主持的宗教自由聯盟成立晚宴，但最終龐培歐辦公室仍未同意此安排。

羅金引述兩名消息人士指出，台灣未受邀的主因是中國向國際宗教自由聯盟中的多個國家施壓，確保台灣不會受邀成為該聯盟的成員之一。消息人士也說，在聯盟成立之前，美國國務院曾提出讓台灣以「觀察員」身份參與聯盟的想法，但美國國務院最終也未公開承認這項安排。

美國國務院發言人在接受羅金訪問時表示：「美國與台灣在宗教自由議題上的夥伴關係是前所未有的堅強。 雖然台灣不是國際宗教自由聯盟的創始成員，我們持續積極的與台灣討論加入聯盟的可能性。」

專家認為，美國國務院此舉與近年來逐漸升溫的台美互動背道而馳。華府智庫「全球台灣研究中心」的副董事長葉介庭告訴德國之聲，這項決定可能代表雖然美國一方面願意拉抬台美關系的層級，但華府還沒準備好在以多邊主義為主的全球組織中，替台灣背書。

他說：「即便如此，這些層級較低的決策仍會影響到美國在台灣與其他國家心中的聲譽，尤其當美國公開支持台灣加入像世界衛生組織這類的國際組織時。」

葉介庭認為，身為全球其中一個自由度相當高的國家，台灣有許多在國內與國際上都相當活躍的宗教團體。 他認為這些經驗對於在全球各地推廣宗教自由來說，是非常有價值的。另一方面，葉介庭說，台灣在推動宗教自由方面的成功經驗，也與對岸的中國形成強烈對比。

他告訴德國之聲：「將台灣排除在『全球宗教自由聯盟』的行列，與美國國內針對中國所進行的討論背道而馳。 畢竟美國當初決定創立『全球宗教自由聯盟』，正是為了對抗中國的崛起所帶來的壓力。」

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