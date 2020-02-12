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奪首座演技類奧斯卡！走出離婚酗酒，布萊德彼特：選擇逃避，才是真正錯過人生

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
第92屆奧斯卡金像獎，最佳男配角由布萊德彼特（Brad Pitt）拿下。 歐新社

摘要

1.布萊德彼特從影30年，首次奪下奧斯卡演技類獎項。除了作為一名當紅男演員，作為丈夫、父親，他遇到了哪些困難？

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮9日在洛杉磯杜比劇院登場。第一個獎項最佳男配角，由布萊德彼特（Brad Pitt）以「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time...in Hollywood）拿下。

這是他從影30年來，第一次拿下演技類奧斯卡獎。

布萊德彼特在領獎時熱淚盈眶，憶起當年媽媽第一次帶他看電影、初搬到好萊塢追求夢想的過往...那些種種難忘的「從前有個好萊塢」。並因為自己曾在電影中「演」一個替身演員，特別感謝了所有在好萊塢辛苦工作的替身演員們。

他作為一個演員，表現亮眼，是扎扎實實的大明星；但作為一個父親、丈夫、男人的過程，他經歷了風風雨雨。

不願只是個「性感男星」

布萊德彼特於1991年出道，他在《末路狂花》初登大螢幕，飾演帥氣小偷，驚艷四方，成為他的成名代表作，也奠定了他在演藝圈的「男神」地位。

他更兩度被美國《時人》（People’s）雜誌評選為「最性感的男人」。

俊帥的臉龐、姣好的身材，布萊德彼特大可靠著「性感男星」的美名，繼續走紅好萊塢，但他不願往自己身上貼標籤，而是不斷自我突破。

紐奧良洛約拉大學 （Loyola University New Orleans）教授、《解構布萊德彼特》共同編輯沙伯格（Christopher Schaberg）告訴英國《獨立報》：「他大可以扮演好一個大家理想中的白人紳士形象就好，但他很多角色都在自我毀滅。」例如在《鬥陣俱樂部》（Fight Club）裡暴躁的精神分裂者、在《火線追緝令》（Se7en）裡是衝動易怒的警察等。

不侷限自己戲路的布萊德彼特，讓自己不只是個「帥哥」。現已56歲的小布，在時尚雜誌《GQ》專訪中，被問到是否會擔心中年危機，他幽默的回應：「我把中年危機解釋為害怕變老、害怕死亡、害怕出去買藍寶堅尼，事實上，我最近覺得它們很好看！」

離婚是當頭棒喝

在影壇大放異彩多年，布萊德彼特儼然成為帥氣、有名、富有的「人生勝利組」代表，因此也吸引了許多狗仔隊的日夜跟監，八卦新聞不斷。其中和裘莉（Angelina Jolie）的離婚風波，更是沸沸揚揚。

布萊德彼特和裘莉（Angelina Jolie）的離婚風波，鬧得沸沸揚揚。 歐新社

布萊德彼特接受《GQ》專訪表示，那是一段「詭異的」時光，他似乎完全被鎖在負面情緒中，既焦躁又孤獨。當時，他與孩子起爭執，兒童福利局還介入調查，妻子提出離婚，他形容他的世界就像自由落體，瞬間全數墜毀。對布萊德彼特來說，這不是一則八卦，而是一個父親失去孩子、丈夫失去妻子，他必須試圖修補這個支離破碎的生活。

「當你開始投入一個家庭時，就希望創造出另一個更為理想完美的家庭，試圖把這些想法加諸在家人身上，希望他們接受。」布萊德彼特之後才驚覺，愛不是一定要擁有什麼，或是一定要有所回報。

「離婚給了我當頭棒喝，我得做得更好。」布萊德彼特說。歷經了離婚風波，他最大的改變是把家庭放在第一位。過去，他總是以工作為重，卻忽略了孩子需要有人照顧、傾聽，加上他不是個擅於表達情感的人，在孩子面前總表現強悍的一面，疏於表露對子女的關心，他期許自己能夠做得更好。

酒精成癮，勇敢面對走出陰影

在專訪中，布萊德彼特表示，他從大學畢業後就每天喝酒，原本還會靠抽菸、鎮靜劑麻醉自己，結婚後才戒了菸和藥，但還是有飲酒習慣，用來逃避現實。婚姻觸礁前後幾度喝過頭，讓妻子和小孩都失望了。

酒精成癮造成家庭失和，讓布萊德彼特下定決心戒酒，尋求治療師的協助，也參加匿名戒酒互助會。「戒酒會的成員都是男人，那裡很舒適，沒有人會對彼此指指點點，因為我們都了解彼此的問題，也是因為這樣，我終於不再指責自己。」布萊德彼特告訴《紐約時報》（The New York Times），他也認為在這段過程中，他得以展露出自己不完美的一面，是一種正向的宣洩。

戒酒後他說：「我的指尖終於又有了感覺，我想這是在挑戰人性，可以選擇一輩子逃避，不然只能透過改變來面對它們。」現在他只要想喝酒，他就會喝蔓越莓汁加氣泡水。

他告訴《GQ》，開始戒酒之後他體悟到：「我的缺點和失誤，也是我的一部分，我必須接受、面對、解決它。逃避才是大錯特錯。」

布萊德彼特接受娛樂雜誌《訪問》（Interview）採訪時表示，人或多或少會犯錯，他不會以錯誤為恥，反而相當珍惜這些失誤。「我並不認為我做的每個選擇都是正確、可以引以為傲的，但我珍惜那些錯誤的選擇，因為它們帶來更多智慧。」他認為失誤會帶來成長，也是形塑自我的一部分，若選擇逃避，才是真正錯過了人生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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