中10萬樂透券丟垃圾桶 南卡男失而復得

南卡羅來納州一名男子差點犯下一個昂貴的錯誤，他買了一張教育樂透獎券，但刮開後感覺沒有中獎便扔進垃圾桶，後來發現他買的獎券號對上了10萬元大獎的五組數字，便從垃圾桶裡及時找出獎券，領到了獎金。

這名男子是在南卡州Newberry鎮的BP加油站買了一張南卡州的Palmetto Cash 5教育獎券，買後查看號碼以為沒有中，便將獎券扔掉，但其實是贏了10萬元。這位男子表示，他對照了1月24日的中獎號，發現扔掉獎券上的五組號碼全都符合，意識到自己犯了一個可怕的錯誤，便趕忙從垃圾桶裡翻出獎券，交到南卡州的教育樂透委員會領獎。

這名男子說，他準備把獎金捐給慈善組織，並為自己的孫輩設立一個大學基金，發售獎券的BP加油站也因為售出的獎券中獎而獲得1000元獎金。

南卡州Palmetto Cash 5教育獎券獲中10萬元大獎的機率只有50萬1942分之一，略高於榮獲奧林匹克金牌以及被流星擊中斃命的機率。從統計學上看，獲中10萬元的獎券還不如拿到50個奧斯卡獎的機率高。