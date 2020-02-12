快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

密州歧視同志警察官司和解 2000萬償金減半

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合11日電
在一起性取向歧視官司中贏得「歷史性」2000萬元賠償的密蘇里州同性戀警察韋德哈勃，現與聖路易郡達成和解協議，把陪審團判給他的金額減半。美聯社

在一起性取向歧視官司中贏得「歷史性」2000萬元賠償的密蘇里州同性戀警察韋德哈勃(Keith Wildhaber)，現與聖路易郡達成和解協議，把陪審團判給他的金額減半。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，在聖路易郡警察局長貝爾瑪(Jon Belmar)宣布退休後幾小時，這起歧視案件以和解收場。

根據11日上午向聖路易郡法院提交的和解文件，韋德哈勃將獲得稍高於640萬元的賠償，他的律師將獲得大約380萬元。

聖路易郡郡長佩吉(Sam Page)說，他希望郡府能藉著投保的保險引收回大部分和解款項，還有動用納稅人的公款。

佩吉說，郡府計畫出售債券，支付與韋德哈勃及其律師敲定的1025萬元和解費用。

根據和解文件，聖路易郡必須在60天內向韋德哈勃及其律師支付700萬元，其餘的要在2021年1月31日之前支付。

根據佩吉辦公室發表的訴訟時間表，在去年審訊前，韋德哈勃及其律師提出以85萬元和解此案，並立即晉升韋德哈勃為巡官，但前郡長史登格(Steve Stenger)漠視這項建議。

韋德哈勃在2017年向聯邦平等就業委員會訴訟，稱他因為自己是同性戀，遭到同僚歧視，連續有26次升職機會，都故意繞過他， 同時還把他調到離家最遠的分局任職，苦不堪言。他控訴稱這都是因為他投訴的結果遭到報復。

史登格後來在一起金權交易醜聞中被控聯邦罪，他於去年8月承認賄賂、郵件欺詐和剝奪公民獲得公職人員誠實服務等罪名後，被判入獄46個月。

陪審團去年10月判處韋德哈勃勝訴後，貝爾瑪晉升他為巡官。佩吉說，貝爾瑪還在警局成立一個多元化和包容性部門，並由韋德哈勃任主管。

薩拉奇諾現已不是該委員會的成員，他否認曾對韋德哈勃說過這樣的話。

警察 同性戀 醜聞
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

NBA／全明星賽尚未獲邀約 老鷹主帥替卡特抱屈

傳火箭灰熊交易 貝爾將轉戰曼菲斯

NBA／韋德挑戰轉播工作 詹皇笑喊要老鳥「關照」

NBA／熱火攔「湖」伊古達拉 韋德：非常棒的收穫

相關新聞

民主黨新罕布夏州初選 桑德斯獲勝

美國民主黨總統提名的第二場初選11日在新罕布夏州登場，在開出84.7%選區的選票後，預測聯邦參議員桑德斯將贏得這場初選，...

涉性虐多名原民男童 狼醫判5個無期徒刑

聯邦衛生福利部下轄印第安衛生局(Indian Health Service)的小兒科醫生韋伯(Stanley Patrick Weber)，過去20年照顧原住民男童期間，因性虐多名男童而被定罪，他10日被判五次無期徒刑，也成為聯邦政府機構長期難以沫滅的污點。

堪州小鎮嚴打積欠醫藥費 不出庭就坐牢

堪薩斯州小鎮柯菲維爾(Coffeyville)對於協助醫療院所及保險公司追討醫藥費，祭出重罰。積欠醫藥費用的民眾必須每隔三個月便親自出庭，向法官說明自身經濟狀況以及未能清償費用的原因，同時與醫療機構或保險公司協商還款方式。倘若欠款問題一直未能解決，下場便是坐牢。

美國大選選戰升溫 川普彭博互控種族歧視

美國總統川普與民主黨總統參選人彭博今天互控對方是種族主義者，兩大富商的口水戰日形升高

中10萬樂透券丟垃圾桶 南卡男失而復得

南卡羅來納州一名男子差點犯下一個昂貴的錯誤，他買了一張教育樂透獎券，但刮開後感覺沒有中獎便扔進垃圾桶，後來發現他買的獎券號對上了10萬元大獎的五組數字，便從垃圾桶裡及時找出獎券，領到了獎金。

密州歧視同志警察官司和解 2000萬償金減半

在一起性取向歧視官司中贏得「歷史性」2000萬元賠償的密蘇里州同性戀警察韋德哈勃(Keith Wildhaber)，現與聖路易郡達成和解協議，把陪審團判給他的金額減半。

美國安顧問：肺炎疫情影響中方採購美國農產品

美國總統川普的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情可能讓中國大陸今年減少採購...

美指偵察衛星遭盯梢 俄稱大家都這麼做

美國指控俄羅斯兩枚衛星盯梢美國偵察衛星，並稱此一舉動是「干擾行為」。面對華府的指控，俄羅斯今天謹慎回應，但也說許多國家都...

海外訪問23天 委內瑞拉反對派領袖安然返國

委內瑞拉國會議長、反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）結束23天海外訪問後，今天安然返回委內瑞拉。這是他第2度無視...

美共和黨初選 出口民調：川普拿下新罕布什爾州

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）彙整的初步出口民調預測，尋求在2020年大選連任的美國總統川普今天將...

美政壇老將新秀總統路 新罕布什爾州初選見真章

美國新罕布什爾州總統初選今天登場，民主黨陣營中，目前聲勢最高的是左派的桑德斯（Bernie Sanders）和年輕挑戰者...

新罕布夏州初選結果不佳 楊安澤退出民主黨總統初選

在新罕布夏州初選結果不理想後，台裔企業家楊安澤11日宣布退出民主黨總統初選。

熱門新聞

越理髮店「300塊當皇帝」！正妹穿貼身制服全套服務 網嗨：頭癢了

在台灣最有名的日本人是他 在日本卻沒甚麼名氣

在速食店上班11年從未生病 日網友曝關鍵原因

新冠肺炎疫情迅速蔓延 全球股市為何沒大跌？

影／遇亂流！歐航班機降落五次皆失敗 女乘客崩潰慘叫

哈利向富豪演講一場1548萬入袋 被轟消費母親戴安娜賺錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。