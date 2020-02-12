密州歧視同志警察官司和解 2000萬償金減半

在一起性取向歧視官司中贏得「歷史性」2000萬元賠償的密蘇里州同性戀警察韋德哈勃(Keith Wildhaber)，現與聖路易郡達成和解協議，把陪審團判給他的金額減半。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，在聖路易郡警察局長貝爾瑪(Jon Belmar)宣布退休後幾小時，這起歧視案件以和解收場。

根據11日上午向聖路易郡法院提交的和解文件，韋德哈勃將獲得稍高於640萬元的賠償，他的律師將獲得大約380萬元。

聖路易郡郡長佩吉(Sam Page)說，他希望郡府能藉著投保的保險引收回大部分和解款項，還有動用納稅人的公款。

佩吉說，郡府計畫出售債券，支付與韋德哈勃及其律師敲定的1025萬元和解費用。

根據和解文件，聖路易郡必須在60天內向韋德哈勃及其律師支付700萬元，其餘的要在2021年1月31日之前支付。

根據佩吉辦公室發表的訴訟時間表，在去年審訊前，韋德哈勃及其律師提出以85萬元和解此案，並立即晉升韋德哈勃為巡官，但前郡長史登格(Steve Stenger)漠視這項建議。

韋德哈勃在2017年向聯邦平等就業委員會訴訟，稱他因為自己是同性戀，遭到同僚歧視，連續有26次升職機會，都故意繞過他， 同時還把他調到離家最遠的分局任職，苦不堪言。他控訴稱這都是因為他投訴的結果遭到報復。

史登格後來在一起金權交易醜聞中被控聯邦罪，他於去年8月承認賄賂、郵件欺詐和剝奪公民獲得公職人員誠實服務等罪名後，被判入獄46個月。

陪審團去年10月判處韋德哈勃勝訴後，貝爾瑪晉升他為巡官。佩吉說，貝爾瑪還在警局成立一個多元化和包容性部門，並由韋德哈勃任主管。

薩拉奇諾現已不是該委員會的成員，他否認曾對韋德哈勃說過這樣的話。