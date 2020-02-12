涉性虐多名原民男童 狼醫判5個無期徒刑

聯邦衛生福利部下轄印第安衛生局(Indian Health Service)的小兒科醫生韋伯(Stanley Patrick Weber)，過去20年照顧原住民男童期間，因性虐多名男童而被定罪，他10日被判五次無期徒刑，也成為聯邦政府機構長期難以沫滅的污點。

根據法院文件，71歲的韋伯1995年到2011年在蒙大拿州和南達科他州的印第安族保護區執業時，拐騙並虐待多名原住民男童，年紀最小僅約9歲。聯邦政府的主管藏起對韋伯行為的懷疑、試圖讓提出疑慮的其他人消音，而且在一名醫生表示其患者可能遭韋伯猥褻後，聯邦主管還調走該名醫生。「華爾街日報」(WSJ)和公共電視台(PBS)的新聞雜誌「前線」(Frontline)去年曾報導此事。

印第安衛生局提供照護給260萬名原住民，其中有些人住在國內最貧窮和偏遠的社區，但該局處理韋伯一案顯示出該局更大範圍的失職。媒體後續報導指出，該局曾聘用數十名有弊端、遭裁撤執照和甚至有刑事控罪紀錄的醫師，這些人繼續傷害IHS醫院的患者。

韋伯去年9月因虐待IHS醫院和其公宅的四名患者被定罪。一名受害者審案時作證表示，韋伯曾注射毒品來控制他，隨後對他性侵；另一名受害者表示，他多次到醫院檢驗室時，遭遇越來越嚴重的性侵害。

地區法官維肯(Jeffrey Viken)宣判時表示，他在法律界40年從未見過這樣的事，「你濫用這些人對你的信任」。法官除了宣判五次無期徒刑，又另外對韋伯施加45年和80萬的罰款。

韋伯的三名受害者在法庭中談到受到傷害的影響，一名受害者表示：「我需要幫助，我尋求幫助，但我不要去IHS。」

韋伯10日聽完判決後無明顯反應，他的律師斯坦伯格(Harvey Steinberg)不願對此評論。

檢察官帕森斯(Ron Parsons)表示，此案凸顯出聯邦政府對這類虐待案的歸責，「這對每個人都是一記警鐘，包括我。」