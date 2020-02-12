堪州小鎮嚴打積欠醫藥費 不出庭就坐牢

堪薩斯州小鎮柯菲維爾(Coffeyville)對於協助醫療院所及保險公司追討醫藥費，祭出重罰。積欠醫藥費用的民眾必須每隔三個月便親自出庭，向法官說明自身經濟狀況以及未能清償費用的原因，同時與醫療機構或保險公司協商還款方式。倘若欠款問題一直未能解決，下場便是坐牢。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，住在柯菲維爾的畢格斯(Tres Biggs)因為積欠醫藥費用又沒有到庭說明原因，結果因此坐牢。他說，這次經歷非常「可怕」。

他說：「我嚇死了，我是個在鄉下長大的孩子，入獄時被搜身檢查，沖水清洗後換上囚服。」

位於偏遠地區的柯菲維爾，貧窮率比全美平均值超出一倍。

畢格斯受訪時說，兒子在五歲時被診斷出患有白血病(leukemia，俗稱血癌)，當時畢格斯的妻子海瑟(Heather)則因為萊姆病(Lyme disease)併發癲癇。

畢格斯表示，妻子跟兒子同時生病，醫藥費用付擔非常沉重，但如果要償還醫藥費，全家人只能不吃不喝，淪落街頭。他說：「絕對想不到，竟然會因為積欠醫藥費用而坐牢。」

他說，為了養家活口，自己一口氣接了兩份工作，出庭時間與上班衝突，結果因為沒有到庭，被判坐牢。

法官凱斯曼特(David Casement)裁定畢格斯保釋金為500元，畢格斯說：「我們家可以動用的財產，大約只有50元至100元之間。」