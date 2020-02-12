民主黨新罕布夏州初選 桑德斯獲勝

美國民主黨總統提名的第二場初選11日在新罕布夏州登場，在開出84.7%選區的選票後，預測聯邦參議員桑德斯將贏得這場初選，他的得票率為26.0%，印第安納州南灣市前市長布塔朱吉以24.3%緊追在後，聯邦參議員柯洛布查異軍突起，以19.8%穩居第三。

桑德斯2016年也贏得新罕布夏州民主黨總統提名初選。

聯邦參議員華倫和前副總統拜登則處於落後，得票率分別為9.4%和8.4%，可能拿不到任何黨代表票。在愛阿華州和新罕布夏州連輸兩場的拜登已提前離開新州，他在南卡羅來納州首府哥倫比亞表示，「我們才要開始」。

在投票結束後不久，台裔參選人楊安澤和科羅拉多州聯邦參議員班內特宣布退選。

柯洛布查在新州的表現超出預期。她興奮地對新州支持者說：「哈囉，美國，我是柯洛布查，我會擊敗川普。」

桑德斯和布塔朱吉挾著在愛州勝選的氣勢在新州繼續拚出好成績，但各有隱憂。根據初步出口民調，桑德斯得到極自由派、較不富有和年輕選民的支持。布塔朱吉得到溫和派選民支持，被視為「對的人選」，但他也受到同屬溫和派的柯洛布查的突擊。