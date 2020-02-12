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美國安顧問：肺炎疫情影響中方採購美國農產品

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國印第安那州Roachdale鎮一處農場正在採收黃豆。 路透

美國總統川普的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，新冠肺炎武漢肺炎疫情可能讓中國大陸今年減少採購本已在美中第一階段貿易協議中，承諾購買的美國農產品。

歐布萊恩在智庫「大西洋理事會」的活動上評論了新冠肺炎疫情擴散。他表示可能對美中第一階段貿易協議落實造成影響，「我們原本預期協議將令中國採購更多食物，對美國農民開放市場。如今顯然我們看到中國疫情蔓延將影響這些採購規模，至少今年會是這樣。」

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