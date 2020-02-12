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美國安顧問：肺炎疫情影響中方採購美國農產品
美國總統川普的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情可能讓中國大陸今年減少採購本已在美中第一階段貿易協議中，承諾購買的美國農產品。
歐布萊恩在智庫「大西洋理事會」的活動上評論了新冠肺炎疫情擴散。他表示可能對美中第一階段貿易協議落實造成影響，「我們原本預期協議將令中國採購更多食物，對美國農民開放市場。如今顯然我們看到中國疫情蔓延將影響這些採購規模，至少今年會是這樣。」
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