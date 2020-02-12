美國安顧問：肺炎疫情影響中方採購美國農產品

南卡羅來納州一名男子差點犯下一個昂貴的錯誤，他買了一張教育樂透獎券，但刮開後感覺沒有中獎便扔進垃圾桶，後來發現他買的獎券號對上了10萬元大獎的五組數字，便從垃圾桶裡及時找出獎券，領到了獎金。

2020-02-12 12:56