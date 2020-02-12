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華郵：美國務院成立國際宗教自由聯盟 排除台灣

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導
美國國務卿龐培歐。本報資料照片

華盛頓郵報專欄作家羅金11日指出，美國國務院成立國際宗教自由聯盟排除台灣；此外，我副總統當選人賴清德訪美期間，美國務院官員試圖為賴爭取參加國務卿龐培歐主持的國際宗教自由聯盟晚餐會，龐培歐辦公室拒絕提出邀請。

羅金（Josh Rogin）表示，北京企圖孤立台灣之際，川普政府聲稱支持台灣擴大參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，但若連美國國務院自己發起的聯盟都不包括台灣，美國政府如何說服他國納入台灣？

羅金建議，龐培歐與國務院應修正此錯誤，向台灣道歉，並立即將台灣加入國際宗教自由聯盟。

羅金11日發布文章指出，過去兩年，台灣政府努力參與美國國務院促進國際宗教自由的行動，但當龐培歐上周宣布27國成立國際宗教自由聯盟，台灣卻被排除。

文章寫道，有些國務院官員試圖為賴清德爭取參與龐培歐主持的國際宗教自由聯盟晚餐會，但龐培歐辦公室拒絕；而當國務院宣布國際宗教自由聯盟的成員名單，台灣不在列。

國務院未告訴羅金，為何台灣未納入國際宗教自由聯盟，以及為何賴清德未獲邀參加晚餐會；但兩名消息人士告訴羅金，北京對數個國家施壓，確保未納入台灣，其他消息人士表示，國務院提出台灣可以「觀察員身分」參加，然而國務院並未公開宣布台灣具觀察員身分。

美國國務院5日宣布，世界26個國家與美國共同結成國際宗教自由聯盟；龐培歐5日舉行晚餐發言時，譴責中共打壓信仰，並肯定聯盟力抗中國壓力的勇氣。

美國國務院至發稿前尚未回覆。

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