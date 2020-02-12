愛州初選後遺症 民主黨爆發內鬥

美國民主黨十一日在新罕布夏州舉行初選投票，民調領先的老將桑德斯希望取得首勝，愛阿華州黨團會議勝出的布塔朱吉想乘勝追擊。經歷愛州初選烏龍後，民主黨希望藉由新州初選穩定下來，整合出可以挑戰共和黨總統川普的人選。

根據新罕布夏大學民調中心，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯以百分之廿九支持度領先，印第安納州南灣前市長布塔朱吉百分之廿二居次。不過半數民主黨選民尚未決定初選要投誰，新州初選有十一名參選人加入，投票凌晨零時開始，預計當天可公布結果。

華盛頓郵報分析，愛州黨團會議初選後，民主黨過去幾天內鬥白熱化，黨內要角彼此之間互相拆台、放冷箭的狀況不斷，恐將不利於民主黨在大選中對抗川普。相較之下，川普對於掌握共和黨選舉機器得心應手，大權獨攬。他十日晚間在新州造勢活動呼籲，獨立選民可以投票給「最弱的民主黨」。

引爆民主黨內部紛爭的導火線，就是這次愛州州黨團會議選舉搞烏龍，到底過失要算在誰的頭上，全國黨部與州黨部主管意見相左。另外，接下來幾場全國直播的電視辯論會，決定參選人能否參加的規則同樣出現爭議，影響層面涉及億萬富豪、前任紐約市長彭博是否會在二月底的辯論會登台。

值得注意的是，桑德斯的支持者重彈老調，強力批判民主黨全國委員會，故意阻撓桑德斯的反對當權派運動，還順便把二○一六年黨內初選造成分裂的舊帳一起翻出來。

華郵分析，民主黨的團結正在瓦解，選民卻擔憂民主黨檯面上剩下來的參選人，沒有一人足以跟不按牌理出牌的川普一較高下。

布塔朱吉雖在愛州初選異軍突起，但他眼前最大挑戰在於，能否把愛州勝利模式成功複製到全國。

民主黨選戰分析師西萊特接受國家廣播公司訪問時說：「跑贏一圈，並不代表已獲勝。初選的競爭就像馬拉松式長跑，不是短跑，途中有著許許多多的障礙要克服，還有一圈一圈的比賽要跑。」