她申請駕照 誤辦選民登記遭遣返

美國有將近20個州施行某種形式的自動選民登記，以增加公民參政，包括在申請駕照時順便登記。但是，有些移民在這些程序誤辦登記，甚至去投票，因此面對驅逐或刑事告訴。

美國聯邦法和州法都禁止非公民投票，這種情況也鮮少發生。但是，川普總統一再宣稱2016年有幾百萬人非法投票，使這個問題充滿政治情緒。

非公民違法投票可能在多年後才曝光。移民當局可能在移民申請調整身分，像是擁有綠卡的人申請入籍，並填寫他們是否曾經投票的表格時才發現。

伊利諾州的選民自動登記即鬧得烏煙瘴氣。「程式錯誤」使這個系統把545個「選民」的資料傳送給選務人員，其中16人還去投票，雖然當事人對他們是否美國公民的問題按鍵答覆「不是」。清查結果發現這些人約有一半似乎是美國公民。

瑪嘉麗塔‧費茲派翠克就是個無辜的受害者。她2005年帶著祕魯護照和美國綠卡，在伊利諾州申請駕照。辦事員問她要不要辦選民登記，她不知究理同意登記，後來還去投票。她直到申請入籍時才發現那是違法之舉，並在2017年被遣返祕魯。

持結婚簽證從菲律賓來到美國的伊麗莎白‧基斯利則比較幸運。她申請駕照時接到選民登記卡，移民當局在處理她的綠卡時，發現她2006年曾經投票，並下令驅逐。但是，法官斷定她並未存心詐騙，准許她留在美國。她現在是美國公民，她的故事也被編成外百老匯舞台劇。

這種烏龍引發黨派激鬥，選民維權團體火冒三丈，移民維權份子則忙著控制損害。

其他地方也在加強遏止非公民投票。聯邦專案小組2018年即在北卡羅來納州查獲投票作弊，導致19名外國人被控2016年違法投票。