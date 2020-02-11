猶他州補助公務員 飛墨西哥拿處方藥

來自猶他州鹽湖城的安‧羅威爾(Ann Lovell)一生從未申請過護照，今年62歲的她為了治療類風濕關節炎，幾個月就必須飛到墨西哥的提璜納(Tijuana)；而羅威爾在猶他州公共保險的醫療贊助下，申請她人生第一本護照，定期飛往墨西哥接受治療。

許多人因為無法負擔國內昂貴的醫療費用，猶他州政府大約在一年前成立一項全國首例的公共計畫，幫助州政府公職人員降低醫療成本，贊助他們到墨西哥接受比較便宜的治療。

羅威爾每回接受治療就必須先從鹽湖城飛到聖地牙哥，接著由護理人員護送她過界到墨西哥後，到提璜納醫院取得處方後再坐巴士回來；因身為聯邦政府雇員的關係，羅威爾每趟療程的醫療費用自付額為450元，但若是在國內取得處方則必須花費2400元。

羅威爾在猶他州的盲聾學院擔任教師，他說：「這款藥物讓我能正常的工作，如果沒有藥物控制，我可能連正常生活都沒辦法。」

由於兩國的醫療費用落差太大，州政府替公務員投保的費用足以負擔患者的機票，州政府贊助患者每趟醫療行程500元，患者及能省下上千萬的醫療費用。

其他州政府也以不同方式協助降低民眾取得處方藥物的開銷，例如加州打算發行通用名藥物標簽；有些州政府則成立委員會來控制藥物的市場價格；另外也有幾州自川普政府執政下，從加拿大進口處方藥物。

該計畫由猶他州共和黨籍州眾議員瑟斯頓(Norm Thurston)提出，於2018年通過猶他州州議會法案審查；「公職人員健康計畫」(Public Employees Health Program)提供一分處方藥物清單，州政府僱員只要有使用清單上的藥物就能申請補助。

該計畫主導人羅夫提斯(Chet Loftis)表示，雖然目前約有16萬名公職人員享有公共保險福利，但僅將近400人符合申請該計畫資格。