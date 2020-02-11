薪水漲太慢…5大經濟議題 這個居首

今年1月美國失業率3.6%寫下新紀錄，股票進入最長的牛市，整體經濟表現強勢；但中產階級坦言生活掙扎，更有40%民眾急用時拿不出400元。今年總統大選候選人面臨的五大經濟議題當中，最讓人感同身受的，仍是薪資成長緩慢。

第一大問題：薪資成長緩慢

一般家庭沒有報酬率極高的投資，工作收入為最主要經濟來源。但薪資停滯不前，生活費也愈來愈高，使中產階級得生活相當不好過。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員李維(Richard Reeves)就說：「中產階級的收入成長，比收入更高和更低的階級還要慢。要維持生活非常不容易。」

第二大問題：將近80%的美國人為月光族，銀行帳戶裡沒有太多存款。

其中更有三分之一的人，因收入被歸類為中產接近，當中還有75%的人負債度日。也就是說，許多民眾沒有足夠預備金，來面對緊急狀況。而且隨著平均壽命增加，更可能被把退休金花光，或面臨投資收益不如預期的狀況。

第三，健康保險。

昂貴的醫療支出使人感到恐慌，因此擁有足夠的健康保險，與負擔得起的醫療照護，對於心理健康非常重要。在2018年就有約25%的人，選擇不接受必要的醫療照護。此外也有20%民眾碰上預期外的醫療支出。

根據「美國公共衛生雜誌」2019年的調查，無法負擔醫療支出，是造成個人破產的最大因素。而且醫療開支，在中產階級收入的占比也來到新高。

第四，自由市場崩壞與隱形開支的增加。

紐約大學史登商學院經濟學教授菲利龐(Thomas Philippon)指出：「如果市場更具競爭力，經濟會更加活絡，提供更多就業機會，帶來薪資成長。」他更表示，每個中產家庭每年還有5000元的額外支出。

第五，生活工作的平衡與尊重，其實也是經濟與社會議題。

現代人得付出更多時間，才能獲得足以養家活口的薪水。因此要在工作與生活中達到平衡非常不容易。李維也說：「當人獲得更高薪資，或感覺有機會加薪，家庭生活也會更加穩固。就算無法量化，受到家人尊重與維持良好關係，比你想像的還重要。」