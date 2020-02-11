川普推特貶人 梅蘭妮亞引歌反網路霸凌

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)10日引用鄉村歌手比利‧瑞‧賽洛斯(Billy Ray Cyrus)演唱暢銷歌曲「Achy Breaky Heart」帶來的影響力，要求全美各州州長配偶正視並協助解決該州的網路霸凌問題。

梅蘭妮亞10日在白宮藍廳與各州州長夫人們進行午餐約會。她在活動開始前表示，注意到許多與線上安全有關問題很難抑止，現在比過去任何時候都更需要教導孩子健康行為，以確保他們所有人未來的安全。

她指出，線上安全是第一夫人「成為最好」(Be Best)青年計畫三大組成項目之一。賽洛斯和梅蘭妮亞去年11月在白宮會見，向她述說田納西州曼徹斯特學生史密斯的故事。16歲的史密斯(Channing Smith)2019年9月自殺，這名11年級學生發現自己與另一名男孩交換的私密信息，被散佈在同學間社交媒體。當時，史密斯還未曾公開他的性傾向。

梅蘭妮亞說，史密斯因感到羞辱和絕望而自殺。自從這場悲劇發生後，史密斯家人化悲憤為力量，與賽洛斯合作，期望發揮影響力教育民眾有關網路霸凌的危險。賽洛斯並在史密斯追悼會中演唱「Achy Breaky Heart」歌曲。

梅蘭妮亞此次關注在負面線上行為議題，就在她的夫婿、川普總統使用推特帳號評論對手事件的敏感時期。上周參議院否決了對川普濫用職權、妨礙國會調查的兩項彈劾指控，宣布他無罪之後，川普在推特發出幾則有關幾位議員投票反對他的貶損推文。

梅蘭妮亞過去曾說過，她很在意人們質疑她對網路霸凌的關注。她也說，自己將不會因此而被嚇阻，因為她的目標是協助兒童與下一世代。

她對在座陪同州長前來華府參加年度冬季會議與拜訪白宮的州長夫人們表示，希望藉此機會，要求州長與配偶們正視各州網路霸凌問題，不要再有像史密斯與其家人一樣的年輕生命殞落悲劇發生。並請求州長夫人們，協助推廣鼓勵、仁慈、同情與尊重的價值觀。