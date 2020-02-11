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他的臉部辨識圖庫存30億張網路照片 你刪臉書也來不及

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
臉部辨識技術新創公司Clearview AI創辦人宦孫氏。取自hoantonthat.com

越南裔澳洲人宦孫至（Hoan Ton-That）在美國成立新創事業Clearview人工智慧公司，由於紐約時報大篇幅報導該公司與執法機關合作，將不知名的臉龐拿來與線上照片做比對，以便辨認其身分，導致美國民眾升高對臉部辨識技術和警方監測的疑慮。

Clearview因為紐時的報導，收到推特、谷歌和臉等科技巨擘的警告信。國會議員也開始質疑圖庫搜尋資訊的作法。新澤西州下令，在疑慮獲澄清之前，該州執法單位暫停使用Clearview的服務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，宦孫氏形容前幾周「很有意思」。他對引發大眾廣泛討論臉部辨識和隱私權議題，表示「榮幸」。

他說，熱切渴望以「良善立意」建立一家「偉大的美國公司」，他的技術可以拯救兒童和打擊犯罪，而產品不會賣給伊朗、俄羅斯和中國，很歡迎政府立法規範。

但Clearview至今為止引發的疑慮多於喝采。最具爭議性的是該公司聲稱，已從網路上抓取超過30億張照片，來源包括臉書、Instagram、推特和YouTube等高人氣社群平台。就算用戶改變帳戶隱私設定至非公開，或在平台上刪照，也刪不掉Clearview資料庫搜集的照片。

Clearview向執法單位出售取用圖庫的權限，供其比對不知名臉龐的身分。

根據演示，上傳某人照片到該圖庫，幾秒鐘之內就能找到這個人在網路上留下的多張不同照片，以及連結來源。一名中年人可能會發現自己15歲的初中舊照。這套系統顯然很強大。

部分執法單位已經看過演示，並掏錢採購這套工具，例如芝加哥警局支付近5萬美元取得兩年使用權限。

根據宦孫氏，付費客戶和免費試用者在內，美加共有逾600個執法單位使用Clearview。另有一些銀行客戶為進行詐欺調查而使用該工具。

Clearview號稱其臉部辨識技術有99%的正確率，搜尋有色人種不會增加失誤率，後者是其他臉部辨識工具經常發生的問題。

紐澤西警方曾使用Clearview阻止兒童拐賣，但基於隱私和網路安全的疑慮，在檢討完成前將停用。

Clearview下載和保存照片的作法，違背多數大型社群平台的政策。臉書、推特和YouTube都已送出律師函。

但想要一家科技公司依警告信內容，控制資料自平台下載後的複製狀況，幾乎是不可能的事。

以Clearview的照片為例，一旦影像下載，會一而再、再而三的被複製，儲存在全球各地不同地點的多台電腦和伺服器裡，然後分送或允許第三方取用。

有連續創業成功經驗的臉書董事之一提爾（Peter Thiel）是Clearview的早期投資人。但臉書、提爾和宦孫氏都謝絕評論提爾是否知道Clearview下載臉書資料，以及此事違背臉書規定。

紐約時報 俄羅斯
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