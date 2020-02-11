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沃爾瑪槍案 阿州2警傷、槍手遭擊斃
阿肯色州的福雷斯特市(Forrest City)10日上午，一間沃爾瑪超市(Walmart)傳出槍擊案造成兩名員警受傷，而嫌犯已經身亡。
阿肯色州警發言人賽德勒(Bill Sadler)表示，嫌犯身分為40歲的吉布斯(Bobby Joe Gibbs)。福雷斯特市警察局長李戴恩(Deon Lee)指出，警局在上午接獲報案一名男子正在威脅沃爾瑪的員工和客人，但當時有現場民眾試圖勸阻。
李戴恩指名事件中受傷的警官分別為巡官范諾(Eric Varner)，以及警探華靈頓(Eugene Watlington)，兩人當時身上都沒有穿防彈背心。
該案目前由阿肯色州警犯罪調查局偵辦調查，沃爾瑪發言人波普表示公司會全力配合警方，但拒絕對外透露更多案發細節。
一名自稱為嫌犯吉布斯阿姨的瑪莉‧馬丁表示，吉布斯目前沒有工作，但之前是一名DJ，馬丁說：「他是個好人，而且他很愛他的家人。」
馬丁表示聽到沃爾瑪發生槍擊後立刻抵達現場，但是聽到勸阻嫌犯民眾的敘述後，馬丁說：「這聽起來不像吉布斯。」
現場到沃爾瑪停車場目前都已使用黃色封鎖線圍住，超商員工也被要求離開，周圍的購物中心和兩家加油站為配合調查，案發當天下午也都暫停營業。
福雷斯特市市長威廉斯也讚揚兩位警官英勇的表現：「因為他們機靈的反應和英勇的行為，才讓整起事件中沒有任何百姓受傷」；阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)在社群網站推特上發文，感謝執法單位和警方冒著生命危險保護市民的安全。
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