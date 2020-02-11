買春不敢認又持大麻 州大校長下台

傑克森州立大學的校長拜南(William Bynum Jr.)因涉嫌嫖妓而被捕，9日交保獲釋後10日提出辭職，密西西比大學系統當天宣布，他的辭職立刻生效。

傑克森市郊柯林頓鎮的警方說，57歲的拜南是周末期間被捕的17人之一，他被控買春服務、隱瞞自己的身分和持有大麻。

鎮警宣布，被捕的17人都是看到網上的賣春廣告後主動聯繫，並說好在酒店約會，結果被守候的臥底警察逮到。

鎮警表示，拜南被捕後沒說他是誰，而是編造其他身分，因此被控偽造身分。拜南2017年開始擔任傑克森州大的校長，此前是密西西比河谷州立大學的校長。

被捕者中還有傑克森州大46歲的藝廊主任尚達·麥卡錫(Shonda McCarthy)，她被控買春服務和駕車期間持有大麻。

拜南被捕後，在交了3000元保釋金後9日獲釋，麥卡錫是2000元交保獲釋。

拜南在被宣布為傑克森州大的校長首選時，曾遭到校友抗議，因為他不是最初確定的三位候選人之一。由於上一任校長的開支氾濫，傑克森州大面臨嚴重的財務危機。拜南就任後表示，學校將面臨三到五年的財政緊縮期。他2017年曾對一名學生說：「我知道我不是你們的首選校長，但我要強調，請看我的表現。」

柯林頓鎮警方表示，他們在兩天的執法行動中共提出八項重罪指控，包括賣淫、嫖妓、拉皮條、預謀提供賣淫和持有管制物品。部分被捕者是參與跨州賣淫幫派，其中來自曼菲斯的四個嫌疑人被控預謀提供賣春服務。