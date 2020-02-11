德州囚犯稱染新冠肺炎 獄方評估應是流感

德州監獄一名囚犯聲稱在被捕前可能接觸過新型冠狀病毒後，立即被隔離。據報該名囚犯出現流感症狀，促使官員把他隔離。但醫療人員經過觀察後，認為他更有可能患流感。

福斯新聞網報導，該名49歲的囚犯是因被控使用致命武器襲擊別人和暴力襲擊家人的罪名而被捕。他告訴獄警，他當合約工人時，曾與因感染該病毒而最近被隔離的人接觸。

但德州白克沙縣(Bexar County)的警長薩拉扎爾(Javier Salazar)說：「據我們所知，這種情況其實看來沒有事實根據。」

他補充說：「由於該囚犯這樣說，因此我們要確保採取適當行動。」

醫務人員來到白克沙縣監獄評估他的情況，並確定他更可能染上流感或感冒。他目前被單獨囚禁在負壓牢房，以防止病菌在監獄散播。

目前，德州沒有新冠肺炎的確診病例，但上周較後時間，國務院一架專機從疫情爆發地武漢接回91名美國人，他們抵達德州聖安東尼奧拉克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)後被隔離。

此外，據報有些剛從中國回來的白克沙縣居民在家裡自我隔離，以防萬一。

目前美國沒有新冠肺炎的死亡病例，但美國有12起確診病例，最先被感染的華盛頓州男子，現已出院。其餘的確診病例，有六起在加州，一起在威斯康辛州，一起在亞利桑納州，一起在麻州，兩起在伊利諾州。