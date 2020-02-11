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6歲女童H1N1流感亡 家屬告醫院

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合10日電
2018年因H1N1流感病逝女童內菲‧赫南德茲的雙親1日狀告醫院，貿然讓女童出院。(取自臉書)

2018年因H1N1流感病逝女童的雙親日前狀告醫院，貿然讓女童出院。

內菲‧赫南德茲(Nevaeh Hernandez)2018年2月12日從新澤西州霍布肯大學(Hoboken University)醫學中心出院返家後病逝，成為新州當年第二個死於H1N1流感的兒童病例。

律師羅德里格茲說，6歲的赫南德茲頭痛發燒，家長帶她就醫；院方利用快速檢測赫南德茲體內的病毒，但未檢測H1N1流感病毒

羅德里格茲說，流感測試是「適當」回應，但院方只檢查女童的重要跡象一次，並未重複檢查她的心跳、呼吸速率，就讓她回家。

羅德里格茲說：「專家表示，這是不符合住院照顧標準，未先診斷她的維生跡象就讓她出院，這些檢查可能強制要求她住院，並促使院方重複檢查。」

馬友醫院(Mayo Clinic)說，這名女童有熱痙攣病史，「這是兒童體溫升高造成的抽搐」；羅德里格茲說，院方應該讓她留院觀察更長時間。

院方當時給赫南德茲吃退燒藥「摩特零」(Motrin)，但未見藥效發揮，就在赫南德茲到院12小時後讓她出院；赫南德茲一度燒到華氏106度，隨後又叫救護車送往新州哈肯薩克大學(Hackensack University)醫學中心，最後仍不治。

這起2月1日提起的訟案獵將霍布肯大學醫學中心、CarePoint Health，以及多位院方的醫療人員列為被告，要求陪審團審理。

訴狀指出，「每一位被告，疏忽、不謹慎且笨拙的未能妥善醫治赫南德茲的流感；未能根據標準收治流程，即時妥善的診斷、治療或針對赫南德茲的H1N1流感症狀對症下藥，導致她最終死亡。」

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