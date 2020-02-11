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2020奧斯卡頒獎典禮 收視創史上新低

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日登場，收視率卻創下新低紀錄，約2360萬名觀眾收看，比去年的2950萬要低許多，最受廣告商重視的18－49歲年齡層平均收視率也同樣下挫。法新社

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日登場，收視率卻創下新低紀錄，約2360萬名觀眾收看，比去年的2950萬人要低許多，最受廣告商重視的18－49歲年齡層平均收視率也同樣下挫。

媒體指出，儘管奧斯卡保住最多人收看頒獎典禮的龍頭寶座，但仍反應出傳統電視觀眾收視呈現整體性衰退。

2019年的金像獎頒獎典禮首度不設主持人，並安排眾家大咖登台表演，還請出綜藝節目《周六夜現場》出身的明星串場，收視率成功逆轉連續四年減少的頹勢。部分評論家指出，無主持人是人氣增加原因。負責轉播今年金像獎的美國廣播公司（ABC）企圖複製去年的成功模式，結果卻相當不理想。

除奧斯卡外，今年的艾美獎、金球獎和葛萊美獎的觀眾人數全數走跌，艾美獎收視人數更減少32%。

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