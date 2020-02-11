美國將取消對中國、印度等開發中國家WTO補貼優惠待遇

川普政府正在修改美國貿易救濟法中的一項主要豁免，日後將更容易處罰中國大陸、印度和南非等20多個所謂的開發中國家。

根據美國貿易代表辦公室的一則通知，美國周一已縮減開發中國家和低度開發國家的內部規劃名單，目的是要降低這些國家是否藉由不公平的出口補貼危害美國產業的調查門檻。

如此一來，美國取消對部分自行宣布為發展中經濟體的特殊待遇，包括：阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、保加利亞、中國、哥倫比亞、哥斯大黎加、喬治亞、香港、印度、印尼、哈薩克、吉爾吉斯、馬來西亞、摩爾多瓦、蒙地內哥羅、北馬其頓、羅馬尼亞、新加坡、南非、南韓、泰國、烏克蘭和越南。

美國貿易代表辦公室表示，修改對開發中國家的反補貼調查方法很有必要，

因為美國此前的相關要領可以追溯至1998年，「已經過時」。

這一發展代表美國明顯轉變20年來對開發中國家的貿易政策，可能導致對全球一些首要出口國的處罰更加嚴格。

另外，這也反映出美國總統川普對中國和印度這樣的大型經濟體允許作為開發中國家在世界貿易組織(WTO)享有優惠待遇的不滿。

川普上個月訪問瑞士達沃斯時稱，WTO對美國的待遇不公平。「中國被當做開發中國家，印度也被當做開發中國家，可我們就不被當做開發中國家。就我而言，我們也是個開發中國家。」